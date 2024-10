Prima Categoria, il Mallare alza la voce: “Vogliamo arbitraggi più equi”

Il Mallare ha deciso di alzare la voce. “Siamo una neopromossa ma non la vittima sacrificale”. Questo il messaggio lanciato da mister Marco Fiori a nome del club.

Nelle prime tre giornate di campionato sono arrivate tre sconfitte di misura contro formazioni che al momento occupano buone posizioni di classifica. 1 a 0 contro la Virtus Sanremo e poi due sconfitte per 2 a 1 contro Andora e Cengio. In particolare in queste ultime due partite il club non è rimasto soddisfatto dalle direzioni arbitrali. In particolare, si contesta due calci di rigore fischiati contro che hanno poi di fatto deciso le ultime due partite.

Il club chiede maggiore attenzione agli arbitri, e forse anche alle designazioni, e ha l’impressione che contro il Mallare si fischi senza troppi indugi rispetto a quanto accade per realtà più blasonate. “Vogliamo lo stesso trattamento, sembra che sia più facile fischiare contro di noi visto che siamo una piccola realtà che punta alla salvezza”.