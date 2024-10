Prima Categoria. La Baia Alassio illumina il Ferrando, 3 a 1 in rimonta contro la Virtus Sanremo

BAIA ALASSIO 3 (31’ Hamati, 43’ Cannizzaro, 74’ Mehmetaj) VS VIRTUS SANREMO 1 (17’ Scalabrin)

94’ Termina qua la partita, vittoria della Baia Alassio che porta gli alassini al primo posto in classifica.

91’ Tiro di Odasso da lontanissimo, pallone sopra la traversa.

90’ Ammonito Scalabrin per un fallo ai danni di Hamati.

80’ Sardo cambia la mediana, fuori Sacco uscito dolorante dopo un contrasto per Fumagalli.

76’ Cambio per la Baia, fuori Vinci per Negroni.

74’ Che gol ha fatto Mehmetaj, pubblico in visibilio! Prima si lavora ancora un pallone molto sporco, tocca il pallone, raggira l’avversario e al volo con mezza volè la mette dietro le spalle del portiere, gol da bomber vero.

71’ Aicardi svetta di testa e colpisce prima la palla, poi il palo interno con il pallone che esce di un soffio. Altro cambio per Sardo, fuori Cannizzaro per Setti.

70’ La Baia è in avanti, Cannizzaro mette dentro per Hamati che prova la sforbiciata, murato e pallone in corner.

68’ Hamati cade in area dopo il contatto, per l’arbitro non c’è nulla, poi fischia il fallo per gli ospiti. Altro cambio per la Baia, fuori Paltrinieri per Odasso.

65’ Ancora proteste da parte della Baia per un mancato rigore ai danni di Paltrinieri, subentrato in area dopo il passaggio di Hamati e atterrato da un ospite. Scenario simile al rigore concesso alla Virtus nel primo tempo, polemiche dettate probabilmente dalle similitudini tra i due contatti.

63’ Doppio cambio, uno per lato. Per la Baia Alassio, mister Sardo rileva Gasco per inserire Michero. Mister Capozzucca invece manda in campo Lenzi per Iezzi.

62’ Oddo da vicinissimo colpisce di testa, ma il tiro non è preciso ed esce da sopra la traversa.

60’ Ammonito Praino per un fallo su Zanetti. Punizione da 30 metri centrale per la Virtus.

57’ Ritorna in campo Verrando, scongiurato un possibile infortunio grave.

54’ Gioco ancora fermo per soccorrere ora Verrando, rimasto a terra e portato fuori dal campo con l’ausilio di Pampararo. Si teme qualcosa di serio, intanto la partita riprende.

53’ Ammonito Hamati che, con un cenno di intesa, stringe la mano all’arbitro. Gioco attualmente fermo per soccorrere Brizio, rimasto dolorante a terra.

50’ Gran lavoro di Mehmetaj che si lavora alla perfezione un pallone molto sporco e si trova uno contro uno col portiere. Pallonetto che pian piano che finisce verso la porta vuota illumina gli occhi del tifo giallonero, ma clamorosamente il pallone si spegne sul palo. Hamati che arriva sul pallone, ci arriva troppo in ritardo per toccare quanto basta e ribadire in porta. Doppio vantaggiato assaporato e clamorosamente sfiorato.

48’ Rischio della difesa della Baia e molto bravo Brizio a prendere posizione e colpire di testa. Il pallone si impenna alto.

47’ Calcia Zanetti al posto di Verrando, forte e poco sulla sinistra di Pampararo che si esalta e smanaccia in corner.

46’ Fallo per la Virtus centralmente da circa 25 metri, sul pallone Verrando.

45’ Si riprende, pallone per la Virtus.

Secondo tempo

46’ Termina solamente con un minuto di recupero il primo tempo di Baia Alassio vs Virtus Sanremo con i padroni di casa in vantaggio.

44’ Ammonito Gasco per un presunto fallo a centrocampo, altre proteste dei padroni di casa.

43’ Cannizzaro porta in vantaggio la Baia! Grandissima giocata di Sacco che prima si libera a centrocampo, poi alza una palombella difficile sia per Cannizzaro che per Santini ma il giocatore alassino prende il tempo e alza il pallonetto siglando il 2 a 1.

42’ Ammonito Sardo per proteste, l’allenatore giallonero proprio non ci sta sulla condotta di gara del direttore.

40’ Clamoroso, tutta la panchina della Baia Alassio in campo. Contatto pericoloso tra De Mare e Paltrinieri. Prima del contatto incriminato, Paltrinieri aveva servito Hamati che, d’esterno aveva servito il gol di Mehmetaj. Poco prima che il pallone entrasse in rete, Semeri fischia e ferma l’azione annullando di fatto il gol e fischiando la punizione che Sacco spedisce fuori.

35’ Ammonito Oddo per un fallo su Sacco.

31’ Ci pensa Hamati a ristabilire il pareggio! Il pallone spiove in area, Gasco liscia e la sfera arriva ad Hamati che, da solo, prende il tempo e a giro batte Santini che rimane immobile. Pareggio meritato per quando si sta vedendo in campo.

30’ Che giocata nell’asse Mehmetaj-Hamati. Il primo di forza si guadagna la palla, calcia ma trova il portiere. Poi Hamati passa in mezzo a due e ricalcia sempre sul primo palo coperto da Santini che ci mette le gambe, sarà corner.

28’ Gioco nuovamente fermo per un contatto tra Aicardi e Brizio. Entrambi rimangono a terra, soccorsi in campo.

26’ Grandissima giocata di Hamati che scarta due portandosi avanti il pallone con il tacco. Fermato poi successivamente da Sajetto, ammonito.

25’ Riprende il gioco, pallone recuperato dalla Baia.

24’ Gara ferma da alcuni minuti per permettere di soccorrere Sajetto, a terra dopo un colpo alla testa.

19’ Si scalda la partita e gli animi, punizione battuta subito dalla Baia che si conquista così l’angolo. Corner però annullato per un fallo in attacco dei padroni di casa.

17’ Scalabrin spiazza Pampararo, la Virtus è in vantaggio.

16’ Attenzione, rigore per la Virtus Sanremo. Verrando mette dentro e Cannizzaro recupera. Contatto con Diaconu che Semero reputa irregolare.

14’ Primo ammonito della partita per la Baia Alassio. Vinci trattiene per la maglia un giocatore avversario e Semeria non ci pensa due volte ad estrarre il cartellino. La punizione ospite si spegne poi sul fondo.

11’ Anche la Baia Alassio fa sentire il fisico, punizione per la Virtus che porta per la prima volta la squadra sanremese in area avversaria. Ma l’offensiva si spegne sul fondo.

10’ Il difensore toglie dalla testa di Hamati il possibile pallone del gol, rimessa Baia.

9’ Punizione dalla trequarti per la Baia, il pallone è molto vicino all’area di rigore.

7’ In questi primi frangenti, è la Baia a fare la partita, la Virtus cerca di contenere a malapena le incursioni avversarie utilizzando i falli.

3’ Punizione per la Baia Alassio dai 25 metri circa, sul pallone Gasco. Al posto del tiro, il numero 5 decide di mettere dentro. Santini smanaccia, sulla ribattuta arriva Hamati che cerca il tiro da grande distanza, ma il pallone termina alto sul fondo.

2’ Brutta entrata di Zanetti su Gasco. L’arbitro ferma il gioco ma non sceglie di ammonire, probabilmente perché la partita è appena iniziata. Pallone nuovamente per la Baia Alassio, impostata con un 4-3-3 proprio con Gasco davanti alla difesa in regia.

1’ Si inizia al Ferrando, pallone in possesso della Baia Alassio.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Diaconu, 4 Praino, 5 Gasco, 6 Aicardi, 7 Cannizzaro, 8 Paltrinieri, 9 Mehmetaj, 10 Sacco, 11 Hamati. A disposizione: 12 Tornago, 13 Negroni, 14 Odasso, 15 Michero, 16 Fumagalli, 17 Damonte, 18 Di Mari, 19 Combi, 20 Setti. Allenatore: Sardo.

Virtus Sanremo: 1 Santini, 2 Fontana, 3 Oddo, 4 Iezzi, 5 De Mare, 6 Sajetto, 7 Verrando, 8 Scalabrin, 9 Zanetti, 10 Oddone, 11 Brizio. A disposizione: 12 Barbera, 13 Iacovetta, 14 Meo, 15 Orlando, 16 Lenza, 17 Cavalieri, 18 Orengo, 19 Cascone, 20 Covatta. Allenatore: Capozzucca.

Arbitro dell’incontro il signor Gabriele Semeria di Imperia.

Alassio. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare insieme, LIVE e minuto per minuto, il match di Prima Categoria Baia Alassio vs Virtus Sanremo. Sono passate appena 2 giornate ma si prospetta un campionato molto competitivo e divertente al vertice della classifica. Le uniche due squadre ad essersi già affrontate per la terza giornata sono state Vadino e Camporosso, nella quale la squadra rossoblù ha ottenuto bottino pieno piazzandosi al secondo posto a 5 punti. Al primo posto, fin’ora a punteggio pieno, ci sono proprio i sanremesi, che sfideranno la Baia di Sardo al terzo posto con 4 punti. Ma alla fine di questa giornata, la classifica potrebbe variare parecchio. Infatti a 4 punti ci sono anche Dianese, San Filippo Yepp, Andora e Ospedaletti, il che potrebbe portare la Virtus Sanremo a scendere di diverse posizioni. Per tenere salda la vetta, serve vincere, lo stesso per conquistarla. Oggi ci sarà da divertirci.