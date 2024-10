Prima Categoria: anche Diroccia nel roster della Letimbro

Ripartita da un solo giocatore, Zignego, la Letimbro ha aggiunto sempre più pezzi per ampliare la rosa. Tra le novità che non sono passate inosservate nel derby contro la Letimbro c’è la presenza di Daniele Diroccia a disposizione di mister Dario Roso.

Classe 1987, andrà a dare esperienza a una squadra giovane come il compagno di reparto Moreno Vallarino. Quest’ultimo titolare sia in campionato sia nel derby. Diroccia aveva legato il suo nome alle recenti stagioni del Savona. In precedenza tante squadre della nostra provincia.

Domenica la Letimbro ospiterà il Multedo in campionato.