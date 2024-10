Calcio, Savona ancora K.O. nei big match: il Multedo vince 1 a 0

MULTEDO vs SAVONA 1-0 (45′ Stilo)

51’ E dopo ben sei minuti aggiuntivi si conclude il match! Vittoria per il Multedo di 1-0 e Savona che manca un’altra volta l’appuntamento con la vittoria in un big match.

50’ Brutto fallo di Bruno che prolunga il tempo di gioco. Cartellino giallo per lui.

48’ Punizione conquistata da Bruno su cui molto probabilmente si chiuderà il match.

47’ Si continua a giocare, Savona che continua a spingere.

45’ Siamo nei minuti finali e il Savona tenta disperatamente di trovare la zampata vincente per il pareggio.

44’ Esce Donato ed entra Oggianu per il Multedo.

43’ Punizione Savona, Salis va troppo alto sopra la traversa.

43’ Entra Demartini per Bisio nel Multedo.

42’ Entra Uruci per Gaggero nel Savona.

40’ Ammonizione per Bisio del Multedo.

38’ Savona che attacca a pieno organico, tutta la squadra spinge per trovare il gol, sostenuta anche dai tifosi che alzano il volume.

37’ Tenta il gran gol da fuori Apicella, sfera che termina alta sopra la traversa.

36’ Giallo per proteste per Salis a seguito di un contatto dove è rimasto a terra il capitano del Multedo.

35’ Entra Doci per Briano nel Savona.

33’ Sfiora il gol Bruno! Quasi raddoppio per il Multedo con un bel tiro di mancino incrociato sulla sinistra del portiere. Sospiro di sollievo per Bova che non avrebbe potuto far nulla per neutralizzare la conclusione.

31’ Momento a favore del Savona che sta spingendo molto nel tentativo di trovare un pareggio. Più precise ora le giocate degli ospiti.

30’ Giallo per Bellicchi del Multedo.

29’ Entra Signori per Cherchez nelle file del Savona.

27’ Sfiora il gol Salis con un tiro dal limite dopo un rimpallo a favore del Savona. Non mancano le proteste per un precedente presunto contatto tra l’attaccante e il portiere in uscita.

25’ Provano a spingere Salis e Romano ma la combinazione non va a buon fine, continua a mancare la giocata finale per i biancoblù.

23’ Esce Stilo, autore del gol, per Tobia nel Multedo.

21’ Entra Degl’Innocenti per Xaliloulah per il Multedo.

20’ Continua a spingere il Savona che, sotto nel punteggio, cerca di alzare il ritmo per trovare il pari.

17’ Cartellino giallo per Romano del Savona.

12’ Buon momento per il Savona che mantiene il possesso e tenta di infilare la difesa granata.

8’ Continuano a spingere i biancoblù che piano piano prendono campo. Punizione conquistata nella zona della pozzanghera.

6’ Gran colpo di testa di Rignanese, il quale viene lasciato da solo in area di rigore in piena libertà, gran girata che per poco non finisce in gol. Reazione del Savona.

4’ Prova da distanza siderale il capitano Bellicchi, sfera che finisce di non molto sopra la traversa di Bova.

3’ Punizione conquistata dal Multedo che prova subito a imporre il suo gioco in questo secondo tempo.

1’ La partita riprende! Durante la sosta cambio per il Savona, fuori Piu per Romano.

Secondo tempo

L’arbitro fischia due volte subito dopo il gol di Stilo. Beffa per gli ospiti sul finale.

45’ Gol del Multedo! Stilo con il mancino! Rimpallo che risulta decisivo nell’area del Savona, Stilo raccoglie e spedisce in rete. Vantaggio del Multedo, punteggio di 1-0.

44’ Prova a spingere il Savona ma Briano, tentando di recuperare un pallone quasi perso commette fallo. Può ripartire il Multedo.

43’ Biancoblù che contengono bene le avanzate del Multedo, continuano a spingere i granata.

42’ Fulmini in lontananza in vista.

36’ Rimpallo sul corner, pallone che raggiunge Stilo che da fuori prova l’eurogol al volo, pallone che finisce a lato della porta.

36’ Torna a spingere il Multedo con una bella sovrapposizione sulla sinistra, da un rimpallo ne scaturisce calcio d’angolo.

35’ Savona che ora mantiene il possesso e tenta di prendere il controllo del match.

32’ Partita bloccatissima con poche occasioni e tanti errori di passaggio, complice sicuramente un terreno per niente ideale.

25’ Prova il tiro da fuori Xaliloulah che non impensierisce, però, Bova.

23’ Arrivano gli ultras del Savona a caricare gli ospiti e subito i giocatori rispondono con un bel tiro angolato. Calcio d’angolo per i biancoblù.

21’ Partita molto bloccata finora con pochi spunti da parte di entrambe le squadre. Possesso palla momentaneamente a favore dei granata.

19’ Prova Piu a spingere sulla destra per il Savona ma palla che finisce fuori, primi squilli per gli ospiti.

16’ Tentativo di conclusione da parte di Rignanese che prende una parabola non desiderata. Primo tiro del Savona.

14’ Cartellino giallo rimediato da Colombo del Savona. Piede a martello su Della Rossa che era riuscito a liberarsi del difensore biancoblù.

13’ Gran tiro di Della Rossa da fuori area che incontra un pronto Bova. Pallone respinto.

12’ Palla maggiormente in possesso del Multedo, che prova a prendere in mano la partita.

9’ Padroni di casa che spingono ancora, stavolta da calcio d’angolo, il risultato però è il medesimo della punizione precedente.

8’ Punizione per il Multedo che conquista un calcio piazzato da tre quarti campo in posizione defilata a seguito di uno scontro aereo. Cross che non raggiunge nessun compagno.

4’ Prima fase di partita di studio per le due squadre che cercano di capire dove colpire l’avversario.

2’ Piccola zona del centrocampo nella metà del Savona con una grossa pozzanghera d’acqua: i giocatori cercheranno di evitarla.

1’ Si parte! Campo zuppo e spalti allagati fanno da cornice a questo match che incomincia ora.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Multedo: 1 Prisco, 2 Cherici, 5 Bruno, 4 Bellicchi, 25 Parodi, 24 Piscitelli, 28 Stilo, 19 Xaliloulah, 23 Bisio, 10 Della Rossa, 11 Donato. A disposizione: 12 Maonzoni, 3 Chirivino, 16 Sciandra, 13 Demartini, 21 Degl’Innocenti, 8 Oggianu, 6 Tobia, 27 Pescarolo, 7 Vignon. Allenatore: Alexandro Bazzigalupi.

Savona: 1 Bova; 2 Colombo, 3 Incorvaia, 4 Apicella,5 Garbini, 6 Gaggero, 7 Piu, 8 Cherchez, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Briano. A disposizione: 12 Fois, 13 Fancellu, 14 Bruzzone, 15 Mata, 16 Signori, 17 Uruci, 18 Doci, 19 Berruti, 20 Romano. Allenatore: Fabrizio Monte.

Arbitro della partita il signor Andrea De Longis di Chiavari.

Genova. Buon pomeriggio a tutti dal Campo Sandro Pertini dove sta per andare in scena la sfida tra Multedo e Savona, valevole per la quinta giornata del campionato di Prima Categoria “B”.

I padroni di casa, reduci dal 3-1 conquistato sul campo della Spotornese, proveranno a dar seguito a un ottimo momento di forma: una sola sconfitta per ora in questa stagione, arrivata alla prima di campionato contro il Masone, il resto tutte vittorie.

Stesso punteggio anche per il Savona che quest’anno ha incassato una sola sconfitta con lo Speranza e che è reduce da un 2-0 casalingo contro la Vadese.