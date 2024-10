Prima “B”, Multedo batte Savona e passa una notte da capolista. Bazzigalupi: “Oggi è una bella festa per noi”

Multedo. Una vittoria particolarmente importante per il Multedo quella di oggi pomeriggio contro il Savona. I genovesi stendono i savonesi 1-0 con la rete di Stilo arrivata allo scadere del primo tempo, che permette agli uomini di mister Bazzigalupi di occupare la prima posizione della classifica per una notte in solitario.

“6-7 squadre possono vincere e perdere ogni partita. Oggi abbiamo vinto noi, al ritorno possono vincere loro. – ha analizzato proprio il tecnico genovese -.Veramente equilibrato al vertice: possono vincere o perdere tutte le squadre. Ci sono 6-7 squadre che possono vincere con chiunque o perdere con chiunque perché siamo tutti lì. Oggi è una bella festa per noi, oggi l’abbiamo preparata bene. Avevamo tanti assenti e qualcuno si è fatto male anche durante la partita ma come ho detto lunedì scorso, per noi era importante avere la la rosa lunga proprio per sopperire a queste situazioni”.

“Noi ci divertiamo in settimana a provare tutte queste situazioni, è normale che se vuoi fare una cosa bene, come nella vita, devi provare e ripetere. A volte i ragazzi sono anche annoiati ma io me ne frego: è quello che poi ti fa fare la differenza. Questa settimana ci siamo allenati tanto così è andata bene. Magari sarebbe andata bene anche se avessimo sempre fatto partitella. Non è il nostro lavoro, è la nostra passione: ci divertiamo e va bene così”, conclude Bazzigalupi.