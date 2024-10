Priamar Liguria, Pescio e Palmiere: “Ci faremo trovare pronti: cattiveria agonistica, correre più degli altri e fame di vittoria”

Savona. La Priamar si prepara al prossimo campionato di Seconda Categoria con l’intenzione di recitare un ruolo importante. Matteo Pescio e Gianluca Palmiere si concentrano sull’importanza del lavoro settimanale per raggiungere una piena consapevolezza dei propri mezzi.

“Sicuramente ci faremo trovare pronti per quello che può essere la partita – dichiara Pescio -. Non siamo ancora al completo ma ci faremo trovare pronti. Il mister ci ha chiesto di metterci dentro spirito e voglia che non mancheranno. Il gruppo è nuovo, ci stiamo conoscendo ma in campo faremo vedere le nostre qualità e le nostre caratteristiche. Speriamo di crescere con il tempo”.

Palmiere racconta la prima parte del percorso della squadra savonese per la stagione 2024-2025: “C’è da lavorare, abbiamo appena iniziato e ci stiamo conoscendo. Ci sono tanti volti nuovi, sicuramente devo conoscere le caratteristiche dei miei compagni. Siamo un bel gruppo e si lavora bene, si può solo che migliorare e provare ad ambire al massimo possibile tramite il lavoro e grande umiltà. Non conosco bene la Seconda, ma servirà cattiveria agonistica, correre più degli altri e avere fame di vittoria”, chiosa Palmiere.