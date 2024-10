Prezzo e valore

“Ogni uomo ha il suo prezzo” – questo non è vero. Ma si trova bene per ognuno un’esca a cui non può non abboccare. Così, per guadagnare talune persone a una causa, è necessario soltanto dare alla cosa lo splendore della filantropia, della nobiltà, della carità e dell’abnegazione – e a quale causa non lo si potrebbe dare? – esso è lo zuccherino e la ghiottoneria della loro anima; per altri vi sono altre esche”, afferma Friedrich Wilhelm Nietzsche. Credo si tratti del principio ispiratore di tanti squallidi politici che, secondo la logica elettoralistica della captatio benevolentiae, comporta l’incremento esponenziale del prezzo-valore del “popolo elettorale” nei tempi della propaganda per poi, con sorprendente e cinica velocità, svalutarlo fino a rimuovere l’esistenza dello stesso. Fortunatamente non tutti sono espressione di tanta povertà etica, ma proviamo a sollevare il nostro orizzonte d’analisi un poco più in alto della logica del consenso per riconoscere, in tale prospettiva, le più generali e interessanti caratteristiche socio culturali. Certo sarebbe interessante allargare al tempo della storia la nostra osservazione ma, inevitabilmente, sarà opportuno, in questa sede, circoscriverla ai giorni a noi più prossimi. Da troppo, a mio modo di vedere, l’intero “sistema globale” si è trasformato in un mercato delle cose, delle persone, dell’etica e della cultura in senso lato tanto che possiamo ricorrere all’espressione “cultura del mercato” pur stigmatizzandone l’ambiguità ossimorica. Con una simile definizione intendiamo indicare quel contesto nel quale si è andata a costituire la nostra gerarchia valoriale che ordina cose e persone, tragico è anche il fatto che nel preziario le due voci non risultino distinte, in base al loro costo senza che l’acquirente abbia più nessuna esigenza di conoscerne il valore. Addirittura è surrettiziamente divenuto un approccio comune quello di considerare garanzia di qualità il prezzo elevato di un bene fino a estendere una simile sciocca prospettiva al giudizio nei confronti delle persone. Un imbecille ben pagato risulta, in questo modo, superiore a un saggio senza mercato.

Ricordo un caustico parallelismo, costruito nel corso di una piacevole chiacchierata enologica con l‘amico Gershom Freeman, tra la società di mercato nella quale viviamo e l’anima stessa di tale sistema: il denaro che, nel nostro gioco, era rappresentato in una delle sue infinite sembianze, quello di una banconota. La cartamoneta ha due facce, sembra pleonastico precisarlo ma è curioso chiedersi per quale ragione non avrebbe potuto essere altrimenti, insomma, il potere d’acquisto, la sua funzione pratica, non richiede necessariamente una seconda faccia definita, un po’ come può accadere per gli assegni, ma limitiamoci ai fatti e alla bifrontalità della moneta. Non esiste una faccia vera e una falsa, è necessario comprendere che la moneta è una e ha bisogno di presentarsi con due facce della stessa unità per essere se stessa. Ciò che è apparentemente imprescindibile è che, tecnicamente, chi ne sancisce il “valore numerico” sia il garante, che appone la propria firma in quanto delegato della banca centrale, del potere economico che la esprime anche se, di fatto, il soggetto non è responsabile di nulla. Sia l’uomo che la sua firma sono un segno convenzionale e periodicamente sostituibile, un irrilevante divenire contingente, che è di fatto rappresentante di un potere che risiede nell’atto di fede di chi utilizza la banconota come strumento e si affida al mercato che ne determina la convertibilità in beni d’uso. Ma anche il mercato non esiste, soprattutto se inteso come luogo o strumento di creazione di gerarchie assiologiche, e si manifesta nelle due facce di chi compra e di chi vende che risultano unità nello scambio stesso, questa rappresentazione onnicomprensiva consente la tragica confusione tra prezzo e valore.

Tanto meno un essere umano è consapevole del proprio valore tanto più sarà afflitto dall’urgenza di darsi un prezzo e che questo sia il più elevato possibile. Quando un uomo vedrà coincidere i due parametri significherà che da quel momento il senso del suo agire verrà deciso dalle regole del mercato e lui stesso si sarà trasformato in un prodotto. A questo punto il vendersi non sarà più un comportamento avvilente, al contrario, sarà unanimemente “normale”, ciò che crescerà di importanza sarà semplicemente “a quale prezzo”. Se io e la mia attività, indipendentemente da chi sono e cosa faccio, sarà ambita dal mercato e pagata cifre esorbitanti, allora non affermerò che è cresciuto il mio prezzo, ma il mio valore, così torniamo all’apertura nietzscheana: “Ogni uomo ha il suo prezzo” ma solo per ribadire con passione che “questo non è vero”. Certo, può essere letto come un paradosso, ma tanto minore è il valore di un soggetto tanto più rilevante sarà il senso del suo prezzo proprio perché “non è acquistabile la libertà di non avere un prezzo”. Insomma, per esplicitare la metafora, siamo così calati nella logica del “villaggio globale della compravendita” che ogni individuo si è trasformato in una banconota. Non può fare a meno della firma del potere del momento, economico, politico, sinteticamente il potere che risponde alla logica domanda-offerta, per dare un senso a sé e al proprio agire; deve possedere due facce, entrambe false, sulle quali è rappresentato ciò che produce (la propria professione e la collocazione della stessa nel mercato del lavoro) e ciò che acquista o vorrebbe acquistare (sono ciò che possiedo e, pertanto, mi identifico in ciò che già ho e in quanto ambisco avere). Ricordo gli anni in cui frequentavo il liceo, poco dopo il Medio Evo, quando improvvisamente comparvero sulle teste crinite di numerosi compagni di classe dei copricapo-ciambella muniti di tesa frontale, realizzati in cartone dorato che, firmate da non ricordo quale stilista dei tempi, costavano cifre esagerate sia in relazione al materiale utilizzato che a quanto veniva pagata la manodopera dei malcapitati esecutori, prezzo e valore erano inconciliabili per me che, per mantenermi agli studi, lavoravo sottopagato e in nero, mentre coincidevano serenamente per i numerosi figli della borghesia di allora che, inevitabilmente in quegli anni, frequentavano il liceo; credo sia da allora che mi abita la consapevolezza dell’assurdo della dicotomia prezzo valore.

Chi sarebbe disposto a pagare con tutti i denari che possiede un semplice bicchiere d’acqua del rubinetto? Risposta facile: un disperato che rischia di morire di sete nel bel mezzo di un deserto e certo senza nemmeno pretendere che il liquido sia stato conservato in frigorifero. Il denaro non vale niente fino a che non gli viene assegnato valore dal numero di persone che lo desiderano, il problema è quando ce ne dimentichiamo e gli attribuiamo valore ontologico alienando il “valore uomo” nostro per diritto naturale. Lo stesso meccanismo perverso ha radici antichissime, lo ritroviamo in strumenti di sistema come lo stato e la religione, sempre creature dell’uomo alle quali lo stesso sottostà. Forse è il momento di rimettere le cose al loro posto, non è possibile che dei mezzi, strumenti funzionali al benessere e alla comodità della specie, ne siano diventati i padroni. Se nelle nostre gerarchie valoriali l’individuo, la sua libertà e la sua conseguente dignità continuano a scivolare in basso nella graduatoria socio culturale, superati da strumenti che da mezzi sono divenuti fini, diviene urgente rammentare il monito kantiano tanto lucidamente argomentato già nel 1795 nella Fondazione della metafisica dei costumi :”agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche al tempo stesso come scopo, e mai come semplice mezzo”. È altrettanto urgente, anche se apparentemente pleonastico, ricordare che, nonostante la materialistica e asfittica logica imperante, non siamo banconote, così come non siamo produttori-consumatori, nemmeno sudditi o fedeli, siamo, e spero vogliamo rimanere o tornare a essere nei casi più gravi, esseri umani, animali che pensano dei quali è vietato il commercio.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

