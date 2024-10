Presentata la nuova stagione del Teatro Chebello di Cairo: “Tante novità e generi differenziati”

Cairo Montenotte. Martedì 1 ottobre, al teatro “Chebello” di Cairo Montenotte è stata presentata la stagione 2024/25. A condurre la serata Gianluca Foresi, già protagonista dell’ultimo Cairo Medievale, e Silvio Eiraldi, presidente della Compagnia “Uno Sguardo dal Palcoscenico”, che organizza la stagione, nonché direttore artistico della stessa.

Eiraldi ha tenuto a precisare che questa sarà la stagione delle novità, infatti, rispetto allo scorso anno, per le ospitalità, solo una compagnia è stata confermata, quella di Igor Chierici. Per il resto, compagnie nuove (così come la maggior parte dei protagonisti) e tanti generi portati in scena.

Si parte il 26 ottobre con “Valjean, questa è la mia storia” tratto da “I Miserabili” di Victor Hugo: un musical “da camera” di grande impatto, con sei attori/cantanti (per oltre venti ruoli) e un pianoforte, tutto rigorosamente dal vivo; la Compagnia è la “Golden Ticket Company” di Torino. Si prosegue il 14 novembre con una rivisitazione della storia immortale di “Romeo e Giulietta” messa in scena da una compagnia di saltimbanchi: risate assicurate con “Stivalaccio Teatro”.

Il 14 gennaio, un tris di grandi e noti attori, Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch (anche regista), si cimenteranno ne “L’illusione coniugale” di Eric Assou: si ride parecchio ma non mancano spunti di riflessione sul tema del tradimento. Da tenere presente, il 27 febbraio, la performance di Luca Lombardo, illusionista, trasformista, imitatore, attore proveniente dalla scuola di Arturo Brachetti, presente nei maggiori varietà televisivi in Italia e all’estero. Da alcune settimane è ospite fisso, al mercoledì, di Caterina Balivo ne “La volta buona” e questa presenza su RAI 1 ne aumenterà ulteriormente la fama. Altro nome di grande richiamo, l’attrice di origine spagnola Rocío Muñoz Morales, impegnata il 13 marzo a confrontarsi con Pietro Longhi ne “Il cappotto di Janis”, per la regia di Enrico Maria Lamanna.

Sarà poi la volta, il 24 marzo di un classico della drammaturgia contemporanea: “Questi fantasmi” di Eduardo De Fiippo, per la regia di Mario Antinolfi che guida la Compagnia napoletana “Attori e Company”, per un allestimento assolutamente fedele all’originale e che vede in scena nove attori. A completare l’abbonamento “classico” saranno, come consuetudine, due allestimenti -molto comici- della Compagnia Stabile “Uno Sguardo dal Palcoscenico”: “Senti chi parla” di Derek Benfield per la regia di Luca Franchelli e “Il colpo della strega” di John Graham per la regia di Silvio Eiraldi; non mancherà occasione, in seguito, di soffermarci su questi spettacoli. Nel ricco cartellone sono poi inseriti altri tre appuntamenti (Altre Chances): il 12 dicembre ritornerà Gianluca Foresi che, in “Sempre la stessa storia!” delizierà il publico con i suoi funambolismi linguistici. Il 2 aprile l’affiatata coppia (di palco e di vita) Giancarlo Fares e Sara Valerio proporranno “Quasi mio marito” di Nicola Pistoia e la stessa Valerio. Le “Altre Chances” si concluderanno con Igor Chierici e la sua Compagnia che porterà in scena un altro classico di grande impatto emotivo, quale “Melville e la balena bianca”.

Ma ci sarà anche uno spettacolo fuori abbonamento che, come sempre quando la proposta arriva di Davide Diamanti, sta già suscitando aspettative e curiosità da parte del pubblico più giovane; si tratta de “Il protovangelo di Giacomo. Uno spettacolo blasfemo?” Scritto, interpretato e cantato (musiche di Fabrizio De Andrè) dallo stesso Diamanti, con accompagnamento al pianoforte di Michele Maccarone e regia di Silvio Eiraldi. Per questo allestimento agevolazioni per gli abbonati: riduzione sul prezzo d’ingresso e facoltà di mantenere il proprio posto.

Tutti i prezzi degli abbonamenti rimangono invariati: 120 euro per il Classico (8 spettacoli) e 150 euro per l’Oro (Classico + Altre Chances); condizioni particolarmente vantaggiose per i giovani fino a venti anni: rispettivamente 115 ed 85 euro. Per gli stessi, sarà proposto anche un abbonamento a 30 euro per tre spettacoli, con scelta libera. I prezzi dei singoli biglietti subiscono invece, in taluni casi, un piccolo aumento e, vanno,a seconda dei casi, da 23 a 15 euro; 12 euro per la Compagnia Stabile. Per i giovani il biglietto per singolo spettacolo andrà da 15 a 8 euro. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Per informazioni ed acquisto di abbonamenti e biglietti è possibile contattare il numero. 333 4978510 o recarsi alla biglietteria del Teatro, Piazza della Vittoria, Palazzo di Città (accesso da Anfiteatro) secondo il calendario pubblicato sui siti istituzionali e sui social.