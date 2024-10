Polemica sulla denatalità, Gabriella Branca: “La propaganda di Bucci ferisce donne e famiglie”

Savona. Maria Gabriella Branca, candidato consigliere regionale di Avs, interviene in merito alle dichiarazioni di Marco Bucci sul tema della denatalità.

“Ieri pomeriggio in occasione di un dibattito pubblico Marco Bucci è riuscito a relegare l’intero universo femminile ad una concezione medioevale, affrontando in modo superficiale un tema delicato e complesso e scrivendo un’ulteriore bruttissima pagina di questa campagna elettorale. Il candidato del centro destra ha infatti affermato che ‘se non si fanno figli non è solo un problema economico ma di altro tipo, e io vorrei che tra noi candidati tutti noi avessimo fatto figli, fare figli fa bene alla società. Dobbiamo dare il grande messaggio che chi fa figli contribuisce al successo della società e che tutti avrebbero dovuto avere figli’. Queste sono parole vergognose e sprezzanti che non tengono in alcun modo in considerazione la complessità della questione demografica e che risultano discriminatorie nei confronti di chi, per ragioni personali, mediche o economiche non ha potuto o non ha voluto avere figli”.

“La crisi demografica che tocca la nostra regione e il nostro Paese è un tema rilevante che non può essere affrontato con argomenti ideologici, offensivi e banali. E’ un problema che richiede un approccio responsabile e inclusivo, capace di individuare le reali cause di questo fenomeno come l’assenza dei servizi adeguati, la precarietà del lavoro, l’assenza di politiche per la casa e di sostegno ai giovani, la mancanza di una distribuzione del carico di cura fra uomini e donne”.

“Ma il candidato Bucci preferisce come al solito fare una sparata e infierire sulla sensibilità delle famiglie e far sentire in colpa chi non ha figli. In una regione in cui il divario salariale fra uomini e donne è in crescita (in controtendenza con i dati del resto del nord ovest) in cui le donne guadagnano meno del 30% degli uomini e hanno accesso principalmente a lavori precari e a bassa retribuzione (dati Istat elaborati da CGIL), dove solo 3 bambini su 10 hanno un posto all’asilo nido garantito, le parole di Bucci su chi non ha figli suonano profondamente sbagliate e prive di consapevolezza politica del contesto di cui parla”.

“Mi auguro – conclude Branca – che le liste che sostengono Bucci prendano subito le distanze e chiedano conto al loro candidato di tali affermazioni e che lo stesso Bucci chieda personalmente scusa per le parole offensive utilizzate.”