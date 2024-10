Podismo, alla 10 km di Vado e Quiliano domina Francesco Breusa, tra le donne vince Laura Scarafone

Vado Ligure. Domina, con record del percorso, Francesco Breusa (31’13”) alla gara podistica di 10 km di Vado e Quiliano con arrivo e partenza allo stadio Chittolina. Tra le donne taglia per prima il traguardo (37’36”)Laura Scarafone della Cambiaso Risso.

Breusa, tesserato Cus Torino, ha battuto il record della corsa aggiornato lo scorso anno con il tempo dell’etiope Amensisa Likneh Hunegnaw in 31’28”. Il miglior tempo femminile della corsa rimane di Hajer Kahsay Berhe che nel 2023 aveva concluso in 33’57.

I primi cinque uomini: Francesco Breusa, Edoardo Mazzucco (Atletica Santhià, 32’27”), Cristiano Salerno ( (Club Marathon Imperia, 32’34”), Emilio Elena (Cus Genova, 33’01”), Emanuel Parodi (Cambiaso Risso, 33’35”). Le prime cinque donne: Laura Scarafone, Laila Hero (Atletica Arcobaleno Savona, 38’31”), Arianna Tagliafico (Atletica Arcobaleno Savona, 42’35”), Marcella Ferraro (Podistica Savonese, 43’30”), Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso, 45’05”).

Tantissimi liguri, ma anche presenza massiccia di piemontesi e persino atleti emiliani e umbri. Quest’anno la gara, come sempre certificata Fidal, arrivata alla decima edizione assegnava il titolo di campione regionale assoluto sulla distanza dei 10 chilometri.

La gara agonistica è stata come sempre affiancata a quella non competitiva e anche per questa sono già copiosi i numeri di coloro che hanno già detto sì alla sfida.