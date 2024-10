Pietra Ligure, vipera velenosa recuperata vicino al sottopasso per le scuole

Pietra Ligure. L’allarme e la prima segnalazione è scattata nel primo pomeriggio, quando all’altezza del sottopasso che conduce dal centro pietrese a via della Cornice e al plesso scolastico che ospita asilo e elementari, è stata avvistato un serpente di grosse dimensioni.

Si tratta di una vipera considerata tra le specie velenose, probabilmente arrivata nella zona cittadina dalla piena del torrente Maremola e per l’ondata di maltempo di questi giorni.

E’ stato un esperto cittadino a trovarsi sul posto e a recuperare il serpente, in coordinamento con l’associazione “Battiti di Coda” di Tovo San Giacomo, che si occupa del recupero di animali selvatici.

La vipera sarà ora liberata in un’area boschiva idonea al suo habitat naturale, in modo da non arrecare alcun tipo di pericolo.

Per possibili altri avvistamenti, l’associazione tovese invita quanti abbiano segnalazioni del genere a contattarla per indicazioni e assistenza propedeutiche al recupero.