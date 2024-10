Pietra Ligure, riapre il centro di aggregazione giovanile: nuova gestione per la socializzazione dei ragazzi

Pietra Ligure. Riapre martedì 29 ottobre, alle ore 15.00, il centro di aggregazione ciovanile comunale “L’aquilone” di piazzale Geddo, spazio educativo e ricreativo dedicato all’aggregazione attiva e partecipativa dei giovani di età compresa tra i 10 e i 15 anni residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21.

Il centro, che da quest’anno è affidato alla nuova gestione della Coop. ISO, sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e seguirà un programma modulato in diverse attività settimanali.

Il centro, aperto a tutti e completamente gratuito, mira a favorire la socializzazione, lo sviluppo della personalità e il senso di responsabilità dei ragazzi attraverso la formazione “non formale” e l’organizzazione di svariate attività non solo ricreative ma dalla marcata impronta educativa che sono state formulate sulla base dell’indagine conoscitiva avviata dal Comune di Pietra Ligure, nella primavera 2024, per capire i bisogni e i desideri dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Il sondaggio, affidato all’associazione di promozione sociale “A cielo Aperto”, ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale di Pietra Ligure.

“ll C.A.G. è uno spazio gratuito, accogliente, di facile e libero accesso, a cui tutti i ragazzi residenti nell’ambito sociale territoriale n. 21 potranno aderire senza obbligo di frequenza e discriminazione alcuna. Come amministrazione ci siamo impegnati molto, già dallo scorso mandato amministrativo, affinché riaprisse i battenti nel miglior modo possibile e con una proposta educativa capace di essere realmente interessante e attrattiva e che riservi particolare attenzione a coloro che presentano difficoltà e fragilità di diverso genere e, proprio in vista della scadenza dell’appalto di gestione avvenuta a luglio 2024, abbiamo deciso di fare un passo in più in questa direzione, affidando all’ associazione di promozione sociale A Cielo Aperto un sondaggio per riformulare l’offerta rivolta ai ragazzi e capire quali attività possano piacere più delle altre” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali e condizione giovanile Marisa Pastorino.

“L’indagine è avvenuta tramite focus group nelle scuole e ha coinvolto sia i ragazzi che le loro famiglie e ha previsto anche incontri con gli insegnanti – continuano il Sindaco e l’Assessore – Possiamo dire con una certa soddisfazione che il nostro centro giovanile è molto frequentato dai ragazzi del comprensorio e non manca la nostra attenzione nel proporre nuove attività, come il corso gratuito di surf skate, propedeutico al surf e al sup oltre che allo skateboard vero e proprio, che abbiamo promosso nella scorsa primavera in collaborazione con l’asd Stone Wave, che è stato veramente molto apprezzato e popolare tra i ragazzi” proseguono De Vincenzi e Pastorino.

“La nostra amministrazione ha sempre fermamente creduto nell’importanza del centro di aggregazione giovanile e con la riapertura affidata alla Coop. ISO siamo certi che l’offerta educativa e formativa incontrerà favorevolmente il desiderio dei ragazzi, stimolandoli alla partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. Il C.A.G. continuerà ad essere un punto di relazione, comunicazione e confronto tra gli educatori e i ragazzi e tra i ragazzi stessi, attraverso attività ludiche, ricreative, sportive e artistiche, senza dimenticare il fondamentale sostegno nel fare i compiti, esplorando anche le opportunità presenti nel nostro contesto territoriale ricchissimo di storia, cultura, tradizioni e natura, in un percorso condiviso focalizzato nel renderli consapevoli di essere parte attiva di una città e artefici di un’”idea” di società cui loro contribuiscono fattivamente”.

“Auguriamo buon lavoro alla coop. ISO e a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che parteciperanno “buone esperienze”!” concludono il sindaco e l’assessore.