Pietra Ligure: “La messa in sicurezza del Maremola ha evitato una esondazione sicura con danni enormi”

Pietra Ligure. “Se in questi ultimi due anni non fossero stati completati i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico che hanno riguardato il torrente Maremola, oggi staremmo parlando di danni incalcolabili provocati dall’esondazione del nostro fiume come avvenuto in passato, considerando che nella giornata di ieri ha raggiunto livelli di altezza mai visti durante la piena provocata dal maltempo e dalle forti piogge”.

Lo hanno ricordato il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Amandola, evidenziando l’attenzione posta agli interventi di prevenzione messi in atto e ultimati dall’amministrazione comunale.

Fortunatamente, infatti, per Pietra Ligure solo lievi disagi per temporanei allagamenti ai sottopassi e nell’area di piazzale Geddo.

“E’ stato essenziale il notevole innalzamento delle sponde e la stessa ri-sagomatura del letto del torrente, che ha aumentato di molto le capacità di portata d’acqua” hanno spiegato il primo cittadino e l’assessore pietrese.

“Sono stati fatti lavori strutturali in merito agli argini e alla complessiva protezione da possibili esondazioni causate da cumuli di pioggia senza precedenti per il nostro territorio”.

“Infine, è opportuno sottolineare quanto sia importante intervenire preventivamente nell’ambito della pulizia e manutenzione ordinaria del letto del torrente, evitando che alberi, arbusti e detriti di varia natura possano peggiorare situazioni già estremamente critiche” ha concluso De Vincenzi e Amandola.