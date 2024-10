Piaggio Aerospace, Pastorino (PD): “Serve sostegno pubblico, Leonardo soluzione migliore”

Liguria. “La visita ligure del ministro Urso ha posto l’attenzione ancora una volta sulla necessità di un maggior impegno da parte del governo sui fronti aperti delle aziende del territorio ligure fondamentali per l’economia regionale. Da un lato, la situazione di ex-Ilva fa riemergere il no – già ribadito al ministro nella mia interrogazione dello scorso giugno – a uno “spezzatino” delle varie realtà produttive nazionali: traguardiamo invece la ripresa complessiva di Acciaierie d’Italia e con attenzione particolare agli investimenti anche su Genova. Sul futuro di Piaggio, dove è attesa la terza gara per la sua assegnazione, ribadisco quel che ho affermato da mesi anche in question time alla Camera con lo stesso ministro”.

E’ il commenta di Luca Pastorino, deputato ligure del Partito Democratico.

“Per Piaggio serve il coinvolgimento di una società pubblica e/o privata, per tutelare i livelli occupazionali e l’opportunità che questa azienda sia Leonardo resta la scelta migliore in campo”.

“Infine la situazione di Technisub, storico marchio oggi condannato alla chiusura. Al ministro ricordo che questa azienda è fiore all’occhiello della produzione italiana nella subacquea nonché leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di imballaggi innovativi in plastica e proprio per questo il suo futuro non può essere relegato a caso di rilevanza solo locale. E’ questione urgente che il ministro si faccia carico del tema della delocalizzazione di queste piccole realtà produttive” conclude.