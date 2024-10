Piaggio Aerospace, il ministro Urso: “Il bando si chiuderà bene, con la migliore soluzione possibile”

Liguria. Il pressing sul ministro Adolfo Urso sulla vicenda Piaggio e la chiusura del bando di vendita: “Non posso ora dire tempistiche certe, posso solo assicurare che la procedura si chiuderà bene, con la migliore soluzione possibile“, queste le sue parole oggi, a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy in via Saporiti a Genova.

Proseguono, quindi, le trattative per l’acquisizione dell’azienda aeronautica, con nove manifestazioni di interesse pervenute ai commissari: al centro del confronto le condizioni di piano industriale e occupazionale, oltre che la solidità finanziaria dell’operazione.

E tornando sui tempi, l’obiettivo resta quello di chiudere la “data room” il 10 ottobre e arrivare alla formulazione delle offerte vincolanti per la fine del mese di ottobre.

“Il rilancio produttivo della Piaggio Aerospace è fondamentale per questo territorio e nella giornata di oggi incontrerò gli assessori regionali competenti – ha aggiunto il ministro Urso -. Quello che posso dire è che ci sono player internazionali significativi del comparto e questo è un segnale positivo, che dimostra, inoltre, come quanto fatto fino ad ora rappresenta senz’altro la strada giusta per definire il futuro del gruppo”.

“Sulla procedura sono in corso le valutazioni da parte dei commissari e come Ministero siamo in attesa delle loro comunicazioni in merito, sulle migliori manifestazioni di interesse: il percorso intrapreso vuole traguardare risultati concreti e dare una stabilità vera, definitiva all’azienda e ai suoi lavoratori” ha concluso Urso.