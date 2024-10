Piaggio Aerospace, Fiom savonese: “Dal ministro attendiamo risultati concreti”

Liguria. “Apprendiamo con stupore la nota della deputata Ilaria Cavo in proposito all’incontro con il Ministro Urso del 7 ottobre sullo sviluppo industriale del territorio ligure. Per Piaggio Aerospace non emerge assolutamente nulla rispetto a quanto già noto e preoccupa la superficialità con la quale il ministro dichiari l’augurio che la vendita di Piaggio si concluda positivamente. Non servono dichiarazioni generiche ma risultati tangibili”.

Così la Fiom Cgil savonese rispetto alla vertenza industriale ancora pendente per l’azienda aeronautica, in attesa della definizione della nuova proprietà e della richiesta di un incontro ministeriale che possa dare garanzie sul futuro produttivo e occupazionale.

“Nel metodo, è necessario coordinarsi con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa e la Struttura Commissariale perché troppe volte quanto detto è stato disatteso o smentito. La Regione non ha mai voluto o saputo fare regia su questa crisi industriale. Nel merito, l’organico continua a perdere maestranze e professionalità”.

E il sindacato aggiunge: “Siamo al quarto bando e al sesto anno di commissariamento straordinario, crediamo che solo un intervento statale di garanzia economica possa essere il giusto supporto per dare una concreta prospettiva di rilancio all’azienda, strategica per l’economia savonese ed eccellenza del sistema di difesa nazionale, nell’unicità di tutti i suoi comparti e stabilimenti”.

“Pertanto, dettaglieremo le nostre convinzioni e chiederemo impegni concreti, lo meritano i lavoratori interessati e il territorio savonese colpito da troppe vertenze ancora aperte e non risolte” conclude la Fiom provinciale.