Peste suina, il cinghiale trovato ad Albenga trasportato dal mare: nessuna restrizione sul territorio

Albenga. “Dagli accertamenti è emerso che l’animale, trovato sulla spiaggia in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stato trasportato ad Albenga dalle correnti”.

Lo ha affermato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis in merito al rinvenimento della carcassa di cinghiale, risultato affetto da peste suina, sul territorio di Albenga.

Appena saputa la notizia, il primo cittadino ingauno ha contattato il dottor Piero Caroggio, direttore della Struttura Complessa Sanità Animale, afferente al Dipartimento prevenzione.

“A seguito della notizia del rinvenimento sul nostro territorio della carcassa di un cinghiale affetto da peste suina, ho immediatamente contattato l’Asl per gli opportuni chiarimenti in merito”, ha spiegato direttamente il sindaco.

Non essendo chiara la provenienza dell’animale, quindi, “epidemiologicamente l’episodio è stato considerato non significativo e non è stata disposta alcuna restrizione per il territorio ingauno. Resta comunque alta l’attenzione su queste tematiche”, ha concluso Tomatis.