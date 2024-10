Patto sul turismo, Sartori: “Autorizzate le istruttorie per 5 milioni di euro”

Liguria. “Filse ha comunicato di aver autorizzato le istruttorie per l’impegno di 5 milioni di euro per i bonus assunzionali del Patto del Lavoro del Turismo 2024. In merito alle 505 domande presentate, il numero totale dei contratti attivati dalle imprese è pari a 2.241 e il numero dei contratti a tempo indeterminato è pari a 223. Inoltre, per i bonus del 2023 abbiamo erogato risorse per 534 domande su 620 pervenute per un importo pari a 4,6 milioni di euro. Si tratta di un altro obiettivo raggiunto a conferma del sempre crescente successo di questa misura che da sette edizioni è una risorsa fondamentale per le imprese e gli operatori del turismo in Liguria”. L’assessore regionale al Lavoro e al Turismo Augusto Sartori commenta i risultati del Patto per il lavoro nel settore del turismo la cui settima edizione è stata firmata a fine 2023 tra Regione Liguria e Cgil, Filcams Cgil, Cisl, Fisascat Cisl, Uil, Uiltucs, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del comparto per il 2024.

I bonus sono stati erogati per assunzioni a decorrere dal 1° gennaio con contratti di durata non inferiore a otto mesi (con la sola eccezione degli stabilimenti balneari per i quali è previsto un incentivo anche a fronte dei sette mesi, a causa delle peculiarità di un settore che dipende, oltre che dal clima, da decisioni autonome degli enti locali di riferimento).

Le altre novità dell’edizione 2024 hanno riguardato l’innalzamento dei bonus occupazionali previsti per la stipula di contratti a tempo indeterminato dai precedenti 6 mila a 8 mila euro; l’incremento dei bonus per i contratti a tempo determinato di 500 euro rispetto alla precedente annualità arrivando così a 3.500 euro per i contratti di 8 mesi (2.500 per i contratti dei balneari la cui durata minima resta di 7 mesi); e infine la nascita di un sistema di monitoraggio in tempo reale dell’andamento dell’intervento che prevede l’invio automatico da parte del sistema applicativo di informazioni circa la quantità e la tipologia di contratti incentivati.