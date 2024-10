“Patto per le infrastrutture”, Agcom bacchetta la Provincia: “Evento con chiare finalità di propaganda elettorale”

Savona. “Chiara commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento circa la provenienza delle informazioni trasmesse dal Signor Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona, tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede”. L’Agcom si è espressa in merito alla segnalazione arrivata sull’evento tenuto a inizio ottobre nella sala consiliare della Provincia intitolato “Patto per le infrastrutture” organizzato da Forza Italia con la presenza di ministri forzisti e il candidato del centro destra alle elezioni regionali in Liguria.

L’Agcom ha chiesto alla Provincia di Savona “di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto per 15 giorni un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza dell’evento “Patto per le infrastrutture” svolto nella Sala Consiglio “Sandro Pertini” in data 11 ottobre 2024, a quanto previsto dall’art. 9 della legge 6 22 febbraio 2000, n. 28″ (“dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”).

La polemica era stata sollevata dai partiti di centrosinistra di Savona, poi era approdata nella prima seduta del nuovo consiglio provinciale da pochi giorni eletto e la segnalazione era stata presentata all’Agcom dal segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale: “L’11 ottobre 2024 presso la Sala Consiliare della Provincia di Savona, è stato realizzato l’evento dal titolo “Patto per le infrastrutture”, che dietro una veste formalmente istituzionale, si è rivelata una palese operazione di propaganda elettorale [al quale] sono state invitate diverse cariche istituzionali [e che si è svolto] nella Sala del Consiglio della Provincia di Savona”.

Il presidente della Provincia, nelle memorie difensive, scrive: “L’utilizzo della Sala “Sandro Pertini” è stato concesso sotto l’egida di quanto previsto dal vigente ‘Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà della Provincia’, il quale consente, appunto, la possibilità di concessione in uso dei locali dell’Ente anche per eventi di carattere politico e della Sala “Sandro Pertini” in particolare anche per ‘riunioni di rilevante importanza’, quale è stata, appunto, la riunione in oggetto che ha registrato la partecipazione di due Ministri della Repubblica. In tale contesto regolamentare, del resto, è indicata anche la possibilità che il personale dell’Ente possa fornire supporto, con oneri a carico dell’organizzatore – già quantificati e richiesti – per il funzionamento delle attrezzature delle sale”.

E Olivieri sottolinea che ha partecipato al tavolo “non come organizzatore, ma come invitato unitamente agli altri presidenti delle province liguri e al sindaco della città metropolitana di Genova”. Poi ribadisce – come aveva già detto in consiglio provinciale durante la discussione dell’interpellanza presentata dalla minoranza sul tema – che “non è stata effettuata da parte della Provincia di Savona né da parte Presidente della Provincia alcuna attività di comunicazione istituzionale relativa all’evento”.

L’Agcom, nell’atto depositato, evidenzia che “hanno partecipato oltre che esponenti politici del partito richiedente, anche ministri, europarlamentari, nonché i Presidenti delle Province liguri, compreso quella della Provincia di Savona concedente e il Signor Marco Bucci, in qualità di Presidente della Città Metropolitana di Genova, ma attualmente candidato Presidente della Regione Liguria, per la firma di un patto con chiare finalità di propaganda elettorale, atteso peraltro l’invito – in atti – a firma Pierangelo Olivieri a partecipare ‘alla cerimonia di sottoscrizione del Patto per le infrastrutture in Liguria che verrà siglato dal candidato Presidente della Regione Liguria Marco Bucci'”.

L’Agcom ricorda ancora che “i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze”.

L’atto può essere impugnato al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.