Patto Civico e Riformista: “Un Midwifery Unit per la riapertura del Punto nascite al Santa Corona”

Pietra Ligure. Il Patto Civico e Riformista invita associazioni, personale sanitario, medici, infermieri e la cittadinanza a partecipare all’incontro di lunedì 21 ottobre, presso il Centro Polivalente di via Nino Bixio a Pietra Ligure.

“Durante l’evento presenteremo la proposta per la creazione di una midwifery unit al Santa Corona, fondamentale per la riapertura del Punto nascite” affermano Massimiliano Carpano, segretario provinciale Savona in Azione, e Andrea Zolezzi, candidato al consiglio regionale nella lista Patto Civico e Riformista a sostegno di Orlando Presidente.

Un Midwifery Unit è un servizio gestito da un team di ostetriche e può rappresentare una prima soluzione rispetto alla completa e attesa riapertura del reparto pietrese.

“Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alla propaganda del centro-destra, che dopo nove anni di governo ora parla di riapertura senza un piano chiaro”.

“La nostra proposta si distingue per la sua serietà e analiticità, con l’obiettivo di garantire impianti all’avanguardia, necessari per evitare che le future mamme siano costrette a lunghi spostamenti per partorire, con tutti i rischi connessi”.

“La salute delle donne e dei neonati deve essere una priorità per il nostro territorio” concludono.