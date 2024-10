Patenti facili, l’associazione delle autoscuole liguri: “Auspichiamo che vengano puniti i responsabili di questi atti deplorevoli”

Savona. “Relativamente ai fatti che hanno portato alla luce un’organizzazione finalizzata al conseguimento delle patenti facili in provincia di Savona, che pare vedere coinvolta un’autoscuola e degli istruttori, voglio sottolineare la presa di distanza da parte della nostra categoria dai soggetti coinvolti, tutti noi lavoriamo quotidianamente per la sicurezza stradale e non abbiamo piacere che l’opinione pubblica possa identificare tutte le autoscuola alla stessa stregua delle poche che agiscono in maniera disonesta”. Lo dichiara Roberto Rizzo, coordinatore regionale della Liguria per la Confarca, associazione nazionale che rappresenta le autoscuole.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, il capo dell’organizzazione, noto nel settore delle autoscuole del Ponente ligure, oltre a promuovere e organizzare la struttura delinquenziale, si avvaleva di altri collaboratori che fungevano da “suggeritori”, intermediari, procacciatori di “clienti“, ed altri che curavano l’aspetto logistico, preoccupandosi di fornire attrezzature elettroniche atte alla comunicazione tra i candidati e coloro che si trovavano all’esterno dell’aula di esame, al fine di fornire loro le corrette risposte ai quiz ministeriali.

“Auspichiamo che la vicenda arrivi ad una conclusione chiara e che veda puniti i responsabili di questi atti deplorevoli”, conclude.