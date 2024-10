Pastorino: “In Liguria sistema vaccinale in tilt, i pazienti pagano le inefficienze del centrodestra”

Liguria. “Ancora una volta ci troviamo a fronteggiare l’inefficienza del sistema sanitario regionale, in particolare quello legato all’anagrafe vaccinale. Gli esponenti del centrodestra si vantano di essere ‘quelli del fare’, ma i fatti parlano chiaro: la piattaforma POLISS, utilizzata dai medici di medicina generale per accedere e caricare i dati vaccinali, funziona a singhiozzo. Oggi ad esempio ci segnalano che il sistema rimane operativo per trenta minuti e poi bloccato per due ore. Questa situazione è inaccettabile”.

Lo dichiara Gianni Pastorino, candidato alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre nella lista Orlando Presidente, che aggiunge: “Ho già denunciato la situazione nei giorni scorsi: circa metà dei medici di medicina generale non ha ancora ricevuto i vaccini. Il sistema già fatica a gestire i medici attualmente collegati, figuriamoci cosa accadrà quando tutti saranno operativi. Lo stesso vale per molti pediatri di libera scelta, che non hanno ancora le dosi per la bronchiolite e l’antinfluenzale per i bambini sotto i due anni”.

“Come sempre, a pagare le conseguenze di questa disorganizzazione saranno i pazienti e gli operatori sanitari”.

“Il centrodestra ligure, guidato da Toti…scusate da Bucci, è lontano dai bisogni della sanità pubblica. Lo stesso Bucci a cui piace parlare di grandi opere e di speculazione edilizia del Waterfront, ma alla salute della comunità dedica poca attenzione. Il disinteresse per la sanità territoriale è evidente: nessun ospedale costruito, pronto soccorso intasati, e ora anche il caos nella gestione delle vaccinazioni”.

“Non possiamo permettere che la nostra sanità venga svenduta ai privati, a discapito delle cittadine, dei cittadini, dei medici, degli infermieri, dei tecnici, degli Oss e di chi ogni giorno lavora per garantire il diritto alla salute” conclude.