Parcheggi pubblici a Ceriale, la replica del vice sindaco Giordano: “In atto interventi per migliorare il paese, le zone di sosta ci sono”

Ceriale. “Non capisco queste sterili polemiche del consigliere di minoranza Nervo sui parcheggi. Incominciamo rispondendo sui posti auto del molo San Sebastiano, che in realtà sono inesistenti nel periodo estivo in quanto da decenni si posizionano le giostre, quindi nel periodo che servirebbero, in inverno, faccio presente allo stesso Nervo che abbiamo centinaia di parcheggi liberi nel piazzale della stazione e in Pineta”.

Così il vice sindaco e assessore comunale Luigi Giordano ribatte all’esponente di minoranza consiliare sui park cittadini.

“Va da sé che non solo è una polemica strumentale, ma evidenzia una poca osservazione e conoscenza delle dinamiche cittadine. Vergogna, infatti, lo dice il sottoscritto, in quanto il consigliere Nervo denota poco rispetto per un progetto in una zona destinata a isola pedonale con un parco giochi, dove i bambini devono avere il sacrosanto diritto di svagarsi in un luogo sicuro privo di auto o veicoli”.

“Questo è non solo fare turismo, ma creare zone creative per i più piccoli. Ben venga, quindi, l’area pedonale” spiega Giordano.

“Per quanto riguarda la vendita dei parcheggi sotto l’entrata della stazione è stato un progetto partito già da prima del 2022, con un atto di vendita a inizio estate 2023: quindi, si tratta di un progetto approvato dalla precedente maggioranza nella quale erano presenti anche alcuni esponenti dell’attuale opposizione”.

“Infine, vergogna lo sottolineo ancora in merito quanto detto dal consigliere di minoranza sul nuovo tratto della passeggiata di ponente, per il quale si andranno a eliminare solo 14 parcheggi – e non 30 come sostiene Nervo – per creare degli spazi aggregativi a fruizione turistica”.

“E’ stato un progetto visto e rivisto, ma evidentemente migliorare l’attrattività cittadina a Nervo non va bene… Finché si dicono cose costruttive per il paese le accetto, ma sostenere l’inverosimile non è davvero bello per la nostra Ceriale” conclude il vice sindaco e assessore cerialese.