Pallavolo Carcare, tutto pronto per la nuova stagione agonistica

Carcare. La Pallavolo Carcare ha iniziato il suo percorso agonistico conquistando la prima gara di campionato. La formazione Acqua Calizzano ha superato in trasferta a Taggia la formazione della Corradini per 3 a 2.

Una buona corale prestazione delle ragazze della Serie D femminile che hanno saputo fronteggiare l’impeto delle padrone di casa. “Che la palestra di Taggia sia uno scoglio duro – commenta il presidente Lorenzo – l’avevamo messo in preventivo, il Taggia è una buona squadra e sa colpire al momento giusto. Noi abbiamo sofferto ma alla fine è prevalsa la volontà del Carcare per battezzare positivamente la prima di campionato”.

La formazione di mister Fazio, nella fase del pre campionato, aveva già vinto il torneo di Arenzano mentre nel casalingo torneo di Carcare l’Acqua Calizzano ha dovuto cedere la finale all’agguerrita formazione di Aqui Terme.

Da adesso si aprono i vari campionati: il gruppo maschile di mister Durante, che quest’anno è approdato in Serie D, il 27 ottobre dovrà affrontare in trasferta la solida formazione dell’Albissola.

“Siamo fiduciosi in tutti i nostri gruppi – commenta la società – quest’anno affronteremo 13 campionati e saranno quasi duecento le gare che si aspettano tra i quali il duro impegno della partecipazione a due campionati di eccellenza nelle categorie di Under 16 e 18; non solo campionati, in programma abbiamo anche la partecipazione ad importanti tornei come l’internazionale Moma Winter di Modena, mentre per i nostri piccoli, i quali non hanno a disposizione dei campionati, stiamo già organizzando una serie di tornei che permetterà loro di saggiare l’aspetto emotivo e tecnico delle competizioni come l’Halloween Volley del 25 Ottobre e quello del prossimo 16 Novembre riservato ai ragazzi di under 12 al quale parteciperanno 8 società liguri e piemontesi”.

Il presidente conferma la volontà di proseguire con organizzare l’evento benefico: “È nostro intento continuare nel nostro supporto per aiutare il prossimo specialmente i più piccoli e bisognosi. Quindi la società biancorossa di Carcare si appresta ad una stagione agonistica abbastanza intensa e per creare una migliore atmosfera sportiva la società esprime soddisfazione per essere stati invitati a Cuneo per assistere la gara di Serie A1 contro il Vero Volley alla quale parteciperemo con 95 tesserati. Queste occasioni sono importanti per accrescere la passione sportiva dei nostri atleti”.