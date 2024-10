Pallacanestro Alassio tra visite dal Piemonte, Serie A femminile ed over 40

Alassio. Dopo aver ricevuto la visita degli amici del Kolbe lo scorso fine settimana prosegue il connubio tra sport e turismo in questo week end con altre due squadre dal Piemonte arrivate ad Alassio per giocare con le squadre gialloblù. L’Under 17 maschile ha ospitato Collegno e l’Under 17 femminile Gators Savigliano, entrambi i match sono stati giocati ad alta intensità e sono stati molto utili per capire il livello attuale delle due squadre.

Sabato è stata una giornata dedicata al basket femminile al massimo livello con diverse ragazze della prima squadra e delle giovanili gialloblù che sono andate a Genova a vedere ben tre partite della prima giornata di Serie A all’opening day: Brixia-Faenza, Schio-Geas e Reyer-Derthona: “Le nostre ragazze hanno potuto anche far diverse foto ricordo con Matilde Villa, la nuova star italiana e scelta dalla WNBA, Francesca Pan, Costanza Verona, Emma Giacchetti, Giorgia Sottana, Marzia Tagliamento, la ligure Arianna Arado e Gigi Datome che lasciata la carriera da giocatore è responsabile nella Federazione. Un bellissimo evento che quest’anno abbiamo avuto la fortuna di poter vedere nella nostra Regione e che ha ancora più appassionato le nostre giocatrici”.

Come ogni anno la fine di settembre coincide con l’over 40 e anche quest’anno, da giovedì a domenica, è stato un successo con trenta squadre tra maschili e femminili provenienti da Australia, Croazia, Inghilterra, Spagna, Irlanda, Lituania, Ungheria, Serbia, Olanda, Belgio, eccetera. “La Pallacanestro Alassio da tanti anni collabora con l’organizzatore Luigi Binetti e ci piace sottolineare che questo è un evento sempre apprezzato da tutti che riempie la nostra cittadina di turisti-cestisti provenienti da tantissimi Paesi sia europei che da altri continenti”.