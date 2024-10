Ospedale Cairo, recuperata la seduta chirurgica persa a causa dell’allerta meteo

Cairo Montenotte. Si è svolta oggi la seduta di sala operatoria necessaria a recuperare quella di giovedì scorso, saltata per l’allerta meteo, mentre si confermano a partire dal 1 novembre due sedute settimanali, il martedì ed il mercoledì, nelle sale operatorie del presidio di Cairo.

La riapertura delle sale operatorie è un’ulteriore attività che trova collocazione nell’Ospedale San Giuseppe di Cairo, come già l’Ospedale di Comunità, il Punto di Primo Intervento (P.P.I.), e altri servizi che vanno dalla sala di riabilitazione multisensoriale “Nirvana” a numerosi ambulatori, come si evince dall’elenco dei servizi attualmente presenti nel presidio: Cardiologia P.O. Levante, Commissione invalidi, Cure Palliative domiciliari, Fisiokinesiterapia: ambulatorio, RER – Riabilitazione Extraospedaliera Residenziale, Laboratorio di Patologia Clinica, Medicina Interna 1 P.O. Levante – DH, Nefrologia e Dialisi Savona – Cairo, Ospedale di Comunità, Poliambulatori Ospedale distrettuale Cairo, Punto di Primo Intervento (P.P.I.) – Cairo Montenotte, Radiologia P.O. Levante – Cairo Montenotte, COT – Centrale Operativa Territoriale, Direzione di presidio, SERD, 118, Farmaceutica territoriale, Centro Prenotazione e consegna referti, Ambulatorio per l’attività Fisica Adattata (AFA).

L’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte è protagonista di un’importante fase di trasformazione, con interventi di ristrutturazione e aggiornamento tecnologico resi possibili grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è chiaro: migliorare l’offerta sanitaria territoriale e adeguarsi al modello della “Medicina di Prossimità”, che promuove un approccio più accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini.

Il piano di rinnovamento, iniziato nel 2023, ha preso il via con l’adeguamento antisismico della struttura. Successivamente, il 29 agosto 2024, è stata avviata la seconda fase, che prevede la completa ristrutturazione dell’ospedale e la creazione di una nuova Casa della Comunità. I lavori coinvolgeranno tutti e tre i piani dell’edificio, con interventi su impianti elettrici, gas medicali, condizionamento e rete idrica, insieme al rifacimento di pareti, soffitti e pavimenti, per conformarsi alle normative sanitarie più recenti.