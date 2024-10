Ospedale Cairo, prima giornata di riapertura delle sale operatorie. L’Asl: “Punto di riferimento per la sanità territoriale”

Cairo Montenotte. “Si è conclusa con esito positivo la prima giornata di riapertura delle sale operatorie dell’ospedale di Cairo Montenotte. Durante la giornata sono stati eseguiti con successo i primi interventi ambulatoriali dedicati a pazienti dermatologici, senza alcun riscontro di complicazioni”. Lo rende noto l’Asl2 in una nota diramata questo pomeriggio.

“L’attrezzatura medica ha funzionato in maniera impeccabile, grazie alla costante e accurata manutenzione effettuata durante tutto il periodo di inattività; a tale proposito si sottolinea che la chiusura delle sale risale al 25 febbraio 2020 e non al 2014 come riportato da alcuni media”.

A partire da giovedì 17 ottobre e per tutti i giovedì del mese, saranno attive le sedute operatorie di chirurgia della mano e chirurgia plastica. Nel mese di novembre, sarà introdotta una seconda giornata settimanale di attività, con l’aggiunta di ulteriori discipline, tra cui la chirurgia generale, con sedute operatorie sia al mattino che al pomeriggio, per un totale previsto di circa 100 interventi mensili.

“Con la giornata di oggi l’ospedale di Cairo Montenotte ribadisce ancora una volta la sua vocazione di punto di riferimento per la sanità territoriale”.