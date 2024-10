Ortovero festeggia un centenario “Doc”: Paolo Panero, detto “Lino”, tra i fondatori della Cooperativa Viticoltori Ingauni

L’amministrazione comunale di Ortovero si unisce ai festeggiamenti di un centenario davvero Doc, in tutti i sensi… Oggi, mercoledì 16 ottobre, compie 100 anni Paolo Panero, detto “Lino”, storico presidente della cooperativa Viticoltori Ingauni di Ortovero.

Insieme con altri viticoltori dell’albenganese aveva creato nel 1976 una cooperativa capace di ricevere i conferimenti di uve e di dotarsi dei moderni impianti di vinificazione. Dal 1980 al 2001 ne è stato presidente.

Lavorarono per anni nei locali del Comune, sede del Consorzio Irriguo in via Lunghi Scarella, poi riuscirono ad acquistare il terreno e costruire la sede attuale lungo la statale in località Zunchei nel 1990, appena fuori dall’abitato di Ortovero.

Il presidente della cooperativa Viticoltori Ingauni Massimo Enrico, assieme al vice Flavio Bonifazio e al sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo, hanno partecipato alla festa di “Lino” riconoscendogli, ancora una volta, il merito di avere creato un formidabile volano per l’economia ortoverese e di tutto il ponente ligure. La cooperativa conta oggi più di 200 soci conferitori che arrivano dall’Alta Valle Arroscia (Ormeasco) alla Bassa Valle Arroscia (Pigato), all’imperiese e dianese (Vermentino), fino al finalese (Lumassina), in oggi la più grande struttura cooperativa viticola in Liguria.

“Nel 2004 il Comune di Ortovero gli aveva conferito la cittadinanza onoraria, a riconoscimento di un merito che andava oltre il consolidamento dell’economia viticola locale. La cooperativa da lui creata era diventata ormai la principale azienda del comune; tuttavia gli aspetti culturali e di immagine indotti dalla sua operatività trascendono tuttora il valore economico. E’ un punto di riferimento non solo dei piccoli produttori viticoli ma dell’intero comparto nel ponente ligure”.

“Grazie caro Lino! Dall’amministrazione comunale e da tutta Ortovero!” ha sottolineato il sindaco Osvaldo Geddo.