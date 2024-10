Orlando e l’ex ministro De Castro incontrano gli agricoltori ad Albenga: “Rapidità dei rimborsi, prevenzione e limitazioni al consumo di suolo”

Albenga. “La Regione può garantire rapidità nei rimborsi, fare prevenzione, intervenire sui rivi, lavorare per una politica che eviti il consumo di suolo e poi costruire un programma di prevenzione, oltre a dotarsi di uno strumento di pronto intervento che non debba ricorrere a soggetti esterni“.

E’ questa la ricetta secondo Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle prossime Elezioni Regionali, per far fronte (e limitare) gli eventi alluvionali.

Ne ha parlato questo pomeriggio (18 ottobre) ad Albenga, colpita da un evento alluvionale a fine settembre e da forti e intense piogge nella giornata di mercoledì durante l’allerta gialla. Al suo fianco, Paolo De Castro, ex ministro dell’agricoltura dal 2006 al 2008.

Orlando e De Castro sono stati protagonisti di un convegno a tema agricoltura, che si è svolto presso l’auditorium San Carlo, di fronte alle categorie agricole e ad una nutrita cornice di pubblico ed alla presenza di due candidati “dem” per le Elezioni Regionali, Giorgio Cangiano e Manuela Benzi.

“Questo incontro con le categorie è coinciso con una due giorni d’acqua che ha messo a dura prova il sistema produttivo dopo i drammi del 5 settembre scorso – commenta De Castro -. Serve chiedere immediatamente lo stato di calamità al governo, solo così a livello regionale può scattare la richiesta delle risorse attraverso il piano di sviluppo rurale atteso da tanto tempo”.

“Siamo in ritardo per mettere in atto il piano di dissesto idrogeologico, sappiamo quanto è delicato e difficile il territorio ligure e quanto lo è il distretto vivaistico che qui è un’eccellenza. Se non riusciamo a curare prima che succedano questi eventi, a a curare i torrenti e a manutenere il territorio la situazione diventa sempre più grave. Ci auguriamo che ci sia un forte impegno: tifo per Andrea Orlando affinché possa mettere insieme una squadra che affronti i problemi da subito, senza rincorrerli quando scoppiano i disastri”.