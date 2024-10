Orlando a Savona: “Bucci schiera come front runner Gratarola, più che come una promessa suona come una minaccia”

Savona. Reindustrializzazione sostenibile e destagionalizzazione turistica le priorità programmatiche del candidato presidente Andrea Orlando, che oggi pomeriggio è tornato ancora a Savona per la sua campagna elettorale, lanciando il rush finale in vista del voto. E lo ha fatto nell’incontro con il leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni e il deputato Andrea Bonelli.

Ma in tema di sanità che è arrivata la stoccata all’avversario Bucci: “Nel savonese schiera come front runner l’ex assessore Gratarola, più che come una promessa suona come una minaccia…” ha detto. Rivolgendosi anche alla platea degli indecisi: “E’ indispensabile arrestare la crisi della sanità pubblica ligure e la privatizzazione in atto, che mette a rischio la salute dei cittadini e impedisce cure adeguate, intervenendo anche sulla gestione e le effettive spese dei liguri”.

Il messaggio: “Basta al governo della regione per i pochi e i potentati, ma una Liguria di tutti e per tutti”.

Quanto alle accuse di Bucci di essere la coalizione del No e che riporterebbe indietro la Liguria: “Sono convinto che il mio avversario vede una regione che nei dati e nella realtà davvero non esiste… Crescita? Sviluppo? la realtà è un’altra e noi siamo qui per invertire la rotta” ha ribattuto Orlando.

“In Liguria la sanità e il territorio è stato mortificato dal centro destra e credo che Bucci dovrebbe avere un minimo di pudore prima affermare certe cose rispetto alle difficoltà vissute dai cittadini” ha aggiunto il leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni. “Orlando ha proposto anche un salario minimo per gli appalti affidati dalla Regione, riportando al centro il tema del lavoro”.

Sulla tenuta politica della coalizione e del cosiddetto “campo largo”: “I liguri sceglieranno la discontinuità del modello Toti, con l’obiettivo di rilanciare sanità ambiente e servizi pubblici per i cittadini” ha rimarcato poi Angelo Bonelli. “Per le elezioni liguri si è affermato e consolidato una proposta politico-programmatico che auspico possa mandare un segnale forte anche a Roma” ha concluso.

Intanto domani, a sostegno di Orlando in Liguria e nel savonese, la segretaria nazionale del PD Elly Schlein sarà nuovamente nella nostra provincia: dopo Savona e il ponente tappa in Valbormida con un comizio a Cairo Montenotte alle 16.30, in piazza Stallani.