Orlando a Cia Liguria: sì al Consorzio di bonifica per il ponente e a un piano invasi

Albenga. Un Consorzio di bonifica per il ponente a tutela del settore agricolo e della stessa piana albenganese, oltre a un piano invasi. Ieri, ad Albenga, le proposte di Cia Agricoltori Liguria hanno incassato l’ok del candidato alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando.

“Da tempo chiediamo un Consorzio di bonifica anche per il ponente savonese che permetterebbe di poter far interventi sia di progettazione che manutenzione per l’irreggimentazione delle acque” ha spiegato Stefano Roggerone, presidente di Cia Liguria.

“Potrebbe essere anche unico in tutta la Liguria estendendo la competenza del Consorzio Canale Lunense che opera già alla Spezia. Per noi è un dettaglio, l’importante è che si faccia in fretta. Che si faccia qualcosa per evitare – ad esempio – che ogni volta Albenga vada sott’acqua o che ci siano continuamente frane senza controllo”.

“Un Consorzio può lavorare alla progettazione di infrastrutture come gli invasi capaci di intercettare l’acqua e distribuirla quando serve: se a quel punto avessimo anche un Consorzio che la sa gestire in entrata e in uscita, possiamo dare una soluzione al problema idrico del nostro territorio, garantire sicurezza ai cittadini, sostenere le imprese agricoltori favorendo nuovi investimenti” conclude il presidente regionale dell’associazione agricola.

Il tema, inoltre, è stato discusso anche nella seduta del Consiglio comunale di Albenga con al centro lo studio di fattibilità e l’iter progettuale.