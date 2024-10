Orientamenti 2024, si conclude il Career Day. Scajola: “Edizione da record, 4300 partecipanti in cinque giorni”

Liguria. Parlano di 4300 partecipanti, 800 in più rispetto all’edizione 2023, 155 aziende da tutta la Liguria, dal resto del Paese, da diverse nazioni europee e dal Canada, i numeri conclusivi del Career Day di Orientamenti 2024.

L’evento, organizzato dalla Regione Liguria in collaborazione con Camera di Commercio Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Università di Genova, è iniziato lunedì, 30 settembre, e terminato ieri, venerdì 4 ottobre, al palazzo della Borsa di Genova. Cinque giorni di incontro tra domanda e offerta di occupazione per i più svariati tipi di lavoro.

“Si conclude un’edizione del Career Day da record – esordisce l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola -. Abbiamo abbattuto, superandolo ampiamente, il tetto delle quattromila presenze in cinque giorni con migliaia di colloqui svolti da cittadini di tutta la Liguria e non solo. Molti di questi ci stanno dando feedback positivi e sono già stati contattati dalle aziende incontrate nei primi due giorni. Ciò vuol dire che questo format, studiato da Regione Liguria con il grande contenitore di Orientamenti, funziona e soprattutto è utile per trovare lavoro, ma anche, dal punto di vista delle imprese, per reperire personale qualificato”.