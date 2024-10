Oltre la malattia, la lettera di una moglie a Savona Insieme: “Mio marito non c’è più, infermieri e personale unica luce”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di un familiare di un paziente che ha beneficiato dei servizi offerti da Savona Insieme, l’associazione di volontariato savonese che fornisce assistenza domiciliare gratuita ai malati di cancro e supporto ai loro familiari.

Mi chiamo, Antonella e a giugno dell’anno scorso, dopo una lunga malattia, mio marito Franco mi ha lasciato, aveva solo 64 anni ed era l’amore della mia vita.

Purtroppo la malattia si è presentata all’inizio del covid e tutto è stato più difficile, interventi, radioterapia, chemioterapia, ma, malgrado tutti gli sforzi, tutto questo non è servito.

Oltre allo smarrimento che si prova quando succedono queste cose, è subentrata, quando mi hanno detto che nessun altra cura sarebbe stata eseguita, la sensazione di abbandono, l’ospedale non poteva fare altro,e quindi di mi sono trovata a casa, con un malato terminale, con esperienza pari a zero má tanta forza di lottare, ma questo non basta.

Finalmente, tramite un amica, che era già passata nel nostro stesso incubo, mi ha parlato dell’associazione di “Savona insieme”, li ho contattati e da subito mi hanno dato rassicurazioni e aiuto, non ci siamo più sentiti come un numero su una cartella, sono stati presenti e professionali sia dal lato medico, grazie alla dottoressa Moraglio, e da grande umanità e capacità dell’infermiera Lorena, Franco non era solo un paziente ma una persona che veniva curata non solo con i farmaci ma con grande umanità, avevano instaurato un rapporto di amicizia e fiducia.

Franco non c’è più, ma malgrado sia passato più di un anno, ogni tanto con Lorena ci sentjamo, sono state, nei momenti più bui della nostra vita, l’unica luce.

Grazie all’associazione “Savona insieme”

Antonella Paradiso