Nuovo Polo Scolastico del Finale, tre open day per scoprire i plessi dell’istituto e i programmi didattici

Finale Ligure. Il Nuovo Polo Scolastico del Finale apre le sue porte ai genitori e ai futuri studenti.

Come ogni anno, l’istituto ha organizzato tre giorni di open-day per incontrare personale, alunni e collaboratori, che accompagneranno i partecipanti in una visita guidata nei plessi: Issel, Ipsia e Ipssar.

Durante i tre giorni gli “accompagnatori” aggiorneranno i visitatori sui programmi e mostreranno come lavora l’istituto: “Potrete organizzare la visita da soli, con i vostri insegnanti o coi vostri amici e parenti oppure con un gruppo della vostra classe”.

Gli open-day si terranno venerdì 22 novembre 2024 dalle 15 alle 18, giovedì 19 dicembre 2024 dalle 15 alle 18, sabato 25 gennaio 2025 dalle 9.

“Ma nel frattempo potete visitare il sito del nostro istituto all’indirizzo https://www.polofinalese.edu.it/ oppure le nostre pagine social”.

Per la visita dei plessi Ipsia e Ipssar è richiesta la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

FS INCLUSIONE IRENE AMBROSINI 3408340789

IPSIA (GRAFICI E MECCANICI) MILENA PALTRO 3490717685

IPSSAR (ALBERGHIERO) PAOLA FERRARI +39 340 556 5325

LICEO ISSEL MARCO PANINI marco.panini@liceoissel.edu.it