Nuovo marchio, portale web di destinazione, social media strategy e campagne digitali: Varazze punta sul nuovo posizionamento turistico

Varazze. Il Comune di Varazze ha presentato nei giorni scorsi ai rappresentanti delle filiere turistiche e commerciali della città il nuovo progetto di comunicazione turistica biennale (2025-2026), voluto dall’amministrazione con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso un approccio integrato.

L’incontro si è tenuto presso la sala consiliare del comune, alla presenza del sindaco Luigi Pierfederici, dell’assessore al turismo Marilena Ratto e delle principali rappresentanze del settore turistico locale.

Avviato formalmente nel luglio 2024, il progetto è stato affidato a Studiowiki, agenzia di comunicazione ligure associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e specializzata in brand strategy e destination design; e Kumbe, agenzia digitale trentina specializzata nella creazione di piattaforme digitali per DMO (Destination Management Organization) e destinazioni turistiche.

Studiowiki e Kumbe affiancheranno il Comune di Varazze nella creazione e implementazione di una nuova strategia di comunicazione turistica, finalizzata ad aumentare l’attrattività della città e a posizionarla in maniera competitiva sui mercati.

Tra gli obiettivi principali del piano biennale: la costruzione di un sistema di comunicazione turistica integrato, in grado di mettere in rete gli operatori locali e di valorizzare il ricco patrimonio culturale e naturale del territorio; lo sviluppo di una brand identity che aumenti la notorietà e l’attrattività di Varazze; la creazione di contenuti multimediali rilevanti e l’implementazione di una strategia sui social network che sappia distinguere la destinazione.

In questa direzione andranno quindi la creazione di un nuovo marchio turistico e della relativa immagine coordinata; la realizzazione di un portale turistico dedicato, che informi, ispiri ed emozioni i potenziali visitatori; la produzione di un magazine di destinazione bilingue, per promuovere l’offerta turistica di Varazze al posto della classica brochure; la social media strategy; e una serie di campagne di comunicazione declinate sulle principali piattaforme digitali.

“Come amministrazione, siamo sempre più convinti della necessità di investire su una strategia di comunicazione turistica per Varazze, e crediamo che il progetto, al quale abbiamo appena iniziato a lavorare, potrà raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi che si prefigge grazie anche alla collaborazione di tutti gli stakeholder del territorio – ha dichiarato Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze -Riteniamo, infatti, indispensabile la fattiva collaborazione tra la componente pubblica e le componenti private, in cui ognuno è chiamato a dare il suo contributo per un obiettivo comune”.

“Con questa nuova strategia di comunicazione puntiamo a consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale e a espanderci verso nuovi pubblici, accogliendo turisti e visitatori di qualità, per far crescere ulteriormente l’economia locale – ha concluso Marilena Ratto, assessore al turismo di Varazze – Vogliamo raccontare Varazze in modo nuovo, dando maggiore rilevanza alle peculiarità che ci distinguono e sfruttando maggiormente le grandi potenzialità che i canali digitali ci offrono”.