Nuovi spazi per la sanità territoriale, a Savona l’incontro “Non solo ospedale: una società vicina alle persone”

Savona. Giovedì 10 ottobre alle 20:45, presso la SMS Milleluci di via Chiabrera a Savona, si terrà l’incontro “Non solo ospedale: una società vicina alle persone”, un’occasione di confronto per affrontare il tema della sanità territoriale.

All’incontro saranno presenti Donatella Albini, Responsabile Sanità nazionale Sinistra Italiana; Gabriella Branca, Candidata alle elezioni Regionali 2024 per AVS; Marco Anselmo, già Primario ospedaliero dell’Ospedale Valloria di Savona; Carla Ferone, Ostetrica; e Fulvia Veirana, Presidentessa nazionale AUSER.

“In una regione dove la popolazione anziana rappresenta un terzo della popolazione e il tessuto sociale rischia di diventare sempre più fragile – spiegano gli organizzatori – il tema della sanità territoriale si pone come elemento prioritario di qualunque politica che intenda ristabilire salute e benessere quali elementi centrali di politiche di sviluppo. La progressiva riduzione degli elementi di risposta sanitaria sul territorio (medici di famiglia, ambulatori, centri di prevenzione) rischia di diventare il punto di non ritorno al quale la sola presenza degli ospedali non può fornire una risposta”.

“La mancata risposta sanitaria riferita al tema delle liste d’attesa e lo scemare delle politiche di prevenzione, sono facce di un’emergenza alla quale il nuovo consiglio regionale sarà chiamato a rispondere con provvedimenti immediati ma anche con azioni di prospettiva e programmazione sul lungo periodo” concludono.