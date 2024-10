Nuova viabilità Savona, Santi attacca: “Il doppio senso di marcia in via dei Mille creerà maggiori disagi di quelli già esistenti”

Savona. “È iniziata la nuova modifica della viabilità nel centro città con il cambio del senso di marcia nel parcheggio in piazza Marconi. Una modifica che appare innocua se non fosse finalizzata ad una operazione ben più organica come rendere a doppio senso di circolazione via Dei Mille che creerà maggiori disagi a quelli già esistenti con la chiusura dell’ultimo tratto di Corso Italia”. Lo dichiara il consigliere comunale Pietro Santi dopo la prima modifica della viabilità.

Non si placano le polemiche in merito alle novità sulla viabilità in centro a Savona. Successivamente saranno apportate altre modifiche nelle vie vicine alla piazza così come previsto dallo scenario 3 proposto da Sintagma su incarico del Comune per risolvere il nodo traffico in piazza Mameli.

Nel tratto di via dei Mille (tra via Dei Vegerio/via Poggi) sarà applicato il doppio senso di circolazione, nel tratto di via dei Mille (da via Poggi a piazza Diaz) sarà applicato il senso unico di marcia con inversione del senso di marcia rispetto all’attuale, nel tratto via Famagosta (da piazza Diaz a via Berlingeri) sarà applicato il senso unico di marcia verso levante, al posto del doppio senso di marcia.

“Bastava che l’amministrazione comunale fosse tornata indietro che tutto si sarebbe risolto senza necessità di creare ancora più disagio. Non è servita la mobilitazione di migliaia di cittadini a far cambiare idea al sindaco”.