Nuova viabilità Savona, Orsi: “Domani iniziano i lavori in via dei Mille, l’amministrazione governa contro la città senza ascoltarla”

Savona. “Domani saranno avviati i lavori per il doppio senso di marcia in via dei Mille senza che naturalmente il progetto sia stato presentato e discusso in consiglio comunale, ma soprattutto senza che sia stata data risposta alla richiesta di indire il referendum (impegno che l’assessore si era formalmente preso in consiglio comunale) e senza che sia stata data risposta formale, ai sensi dello statuto, alla petizione con quasi 3300 firme raccolte in meno di un mese”. Lo dichiara Fabio Orsi, consigliere comunale in merito alle modifiche alla viabilità previste in centro a Savona.

La scorsa settimana il primo passo con la modifica del senso di marcia in piazza Marconi. Da domani, martedì 29 ottobre, inizieranno i lavori in via dei Mille per la realizzazione deallo scenario 3 proposto da Sintagma su incarico del Comune chiesto per risolvere il nodo traffico in piazza Mameli.

“Il solito atteggiamento del ‘so tutto io’, la solita presunzione e incapacità di riconoscere l’errore che porterà ulteriore dispendio di risorse pubbliche e di disagio per i savonesi che ormai hanno imparato a conoscerli. Ogni giorno che passa, una dimostrazione di come questo modo di governare sia la cosa più lontana da quello che dicono di essere”.

“Ormai sono un’amministrazione che governa contro la città e senza ascoltarla. Ne vedremo gli effetti ma noi non ci arrendiamo”, conclude.

In più occasioni la minoranza (anche con una raccolta firme che ha superato quota 3mila) ha chiesto alla giunta di fare un passo indietro e riaprire il tratto di corso Italia chiuso a gennaio 2022 perchè con la pedonalizzazione “Una scelta scellerata che ha peggiorato la qualità del traffico, i tempi di percorrenza, la facilità di attraversare la città; tutto questa senza dare alcun valore aggiunto ai savonesi e a quanti lavorano, studiano, svolgono cure mediche a Savona”.