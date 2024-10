Nuova edizione per il Finale Music Festival: Antonella Ruggiero, Yoyo Mundi e Perturbazione

Finale Ligure. Dopo la manifestazione che nel mese di gosto ha visto protagonisti nella sua prima edizione Ron, Filippo Graziani e Baccini, il Finale Music Festival torna nella sua Edizione invernale a cavallo delle festività natalizie.

Il festival sarà preceduto dai primi due appuntamenti con FMF-Incontri con la Musica, che sarà un evento mensile in cui la musica si intreccerà con la letteratura e le immagini: De Andrè, Bindi e The Carnival of Fools.

Tutti i concerti e gli incontri saranno a ingresso libero.

IL CALENDARIO:

FINALE MUSIC FESTIVAL – INCONTRI CON LA MUSICA

VENERDI 1 NOVEMBRE: Oratorio de’ Disciplinanti ore 21

Alfonso Amodio e Ferdinando Molteni presentano : “Facce di marinai. L’avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani” e “L’anello di Bindi – Canzone e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi”: un doveroso omaggio a Umberto Bindi.

VENERDI 6 DICEMBRE: Auditorium Destefanis nel complesso di Santa Caterina ORE 21

Proiezione e dibattito sul docufilm “Jesus Loves The Fools – Un carnevale dei pazzi, dei sedotti e degli abbandonati”.

Con Mauro Ermanno Giovanardi ed i registi.

FINALE MUSIC FESTIVAL – WINTER EDITION

LUNEDI 23 DICEMBRE: Auditorium Destefanis nel complesso di Santa Caterina ORE 21

ANTONELLA RUGGIERO: la splendida estensione da brividi della fondatrice e voce dei Matia Bazar, si esibirà accompagnata dal maestro organista Roberto Olzer creando un concerto elegante e raffinato voce e piano.

LUNEDI 30 DICEMBRE: Auditorium Destefanis nel complesso di Santa Caterina ORE 21

YOYO MUNDI in una festa-concerto ricca di ospiti per il 35° anno di carriera.

VENERDI 3 GENNAIO: Auditorium Destefanis nel complesso di Santa Caterina ORE 21

PERTURBAZIONE in una rilettura live de “La Buona Novella” in occasione del 25° anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè.

Interviene così il sindaco Angelo Berlangieri: “L’obiettivo di chi amministra è quello di occuparsi anche della crescita culturale della comunità, mettendo la cultura al centro delle azioni amministrative. Quindi sono particolarmente contento di questa iniziativa aratterizzata da un intrattenimento di qualità, con anche momenti di approfondimento e riflessione, sempre con eventi a ingresso libero. Sono altresì soddisfatto che Finale Ligure stia tornando ad occupare quel ruolo di polo attrattivo culturale e che la nostra città torni ad essere protagonista nel ponente ligure”.

L’assessore al Turismo e agli Eventi Maura Firpo afferma: “Anche in questa nuova stagione l’amministrazione ha deciso di puntare decisamente sulla cultura e sulla musica e, come vi avevamo promesso, abbiamo dato un seguito al successo del Finale Music festival. Quindi abbiamo deciso di fare un’edizione invernale; un percorso musicale che si snoderà durante le feste natalizie. Il Finale Music Festival, edizione Winter, vedrà protagonisti altri 3 grandi della musica italiana. Non è tutto: ogni mese, a partire dal primo novembre faremo degli incontri in cui la musica si intreccia con la letteratura e le immagini. Presenteremo quindi opere letterarie, docufilm, opere varie in cui le note saranno un contorno. E avremo anche qui ospiti di rilievo che di volta in volta vi annunceremo. Questa cavalcata ci porterà direttamente all’estate, in cui stiamo preparando un festival alla Fortezza di Castelfranco che sarà unico nel panorama del Nord Italia, e il Festival di Agosto con i big della musica italiana”.

La direzione artistica e l’organizzazione sono sempre condotte da Roberto Grossi e Fabio Gallo.

“Iniziamo gli incontri musicali parlando tra l’altro di due grandissimi cantautori liguri – dice Roberto Grossi – De André e Bindi, per poi ospitare il concerto di una vera e propria icona della nostra musica: Antonella Ruggero. Per questi appuntamenti invernali abbiamo scelto proposte esclusive e di qualità, come la proiezione del documentario sui Carnival Of Fools presentata da Mauro Ermanno Giovanardi, come la festa per i 35 anni di carriera degli Yo Yo Mundi e come il concerto dei Perturbazione dedicato alla “Buona Novella” di Fabrizio De André. Molte altre soprese seguiranno questi appuntamenti, con l’obiettivo di fare di Finale Ligure la città della musica del ponente ligure.”

“E’ davvero bello assistere a come Finale Ligure stia diventando un porto sicuro per la cultura e soprattutto per la musica – afferma Fabio Gallo – ed è bello questo confronto e questa ricerca sviluppata con il lavoro di persone competenti e amministratori illuminati che cercano di valorizzare la bellezza architettonica, paesaggistica e storica attraverso la musica, lavorando anche sul campo e non solo alla scrivania. Anche stavolta, così come sarà per gli appuntamenti a venire, abbiamo mischiato e contaminato forti dosi di Liguria con altre proposte artistiche”.