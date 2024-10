Notte di super lavoro per i vigili del fuoco: interventi in tutta la provincia per alberi pericolanti

Savona. Le forti piogge cadute ed il forte vento che hanno caratterizzato il meteo delle ultime ore hanno costretto i vigili del fuoco ad una notte di super lavoro.

I pompieri, infatti, sono stati costretti ad intervenire in numerose località della provincia per alberi pericolanti (ad esempio ad Albenga, lungo il fiume Centa, a Toirano, a Gorra e nella zona di Bardino Vecchio).

In altri casi, è stato necessario mettere in sicurezza elementi costruttivi pericolanti, come ad Alassio.

L’allerta gialla si conclude alle 8 sul ponente (zona A) e alle 13 sul resto della regione (zone B, C, D ed E); avrà un prolungamento sui bacini grandi di ponente (zona A) fino alle 13 e su quelli di levante (zona C) fino alle 16 di oggi giovedì 10 ottobre.