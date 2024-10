Non si ferma la catena di incidenti in A10, scontro tra due auto: grave un giovane

Celle Ligure. Non si ferma la catena di incidenti sulle autostrade liguri e savonesi: nel tardo pomeriggio di oggi ad essere interessato il tratto di galleria poco prima dell’uscita a Celle Ligure, in direzione Savona, sulla A10.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 15, si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due veicoli tre le persone rimaste coinvolte, a bordo dei mezzi incidentati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze della pubblica assistenza e personale sanitario: feriti i tre occupanti all’interno degli abitacoli, con i soccorsi mobilitati per il trasferimento in ospedale.

Ad avere la peggio un giovane, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per un trasporto d’urgenza, in codice rosso, a seguito dei traumi riportati nello schianto.

Inevitabili i disagi alla viabilità autostradale nella tratta interessata dal sinistro, bloccata a seguito dell’azione dei soccorritori: il casello è stato chiuso in uscita per chi proviene da Genova (uscita consigliata Varazze) e anche in entrata nella direzione opposta (entrata consigliata ad Albisola verso Ventimiglia).

In relazione all’attuale blocco viario sull’A10 si prevedono possibili criticità sulla stessa via Aurelia.