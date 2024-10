Night R3 Challange. L’albenganese Iorio batte Almeida e torna a vincere all’estero: “Svolto un buon lavoro, vittoria per tutti i miei tifosi”

Mentone. Più di un semplice match per Samuele Iorio quello combattuto contro Almeida. Tanta fame e voglia di riscatto dopo l’incontro perso contro Genieys dove, ai nostri microfoni, aveva preannunciato che avrebbe fatto parlare il ring nella serata di sabato sera, e così è stato.

Nonostante un avversario molto tosto e qualche acciacco nei giorni prima della gara che l’avevano portato al taglio del peso non nelle migliori condizioni, Iorio ha dominato i primi due round, per poi difendersi molto bene dagli attacchi continui dell’avversario nel terzo e ultimo round.

Decisiva la fine della seconda ripresa, con una combinazione di ganci violentissimi, Almeida va al tappeto e parte la conta fino a otto. Tornato in piedi, prima di scambiare suona la campana e l’avversario viene parzialmente salvato da un possibile ko.

Una vittoria di orgoglio e di spirito per Iorio: “Sicuramente il conteggio è stato determinante. L’avversario era un avversario duro, di casa. Conoscevamo l’avversario, per fortuna abbiamo fatto un buon lavoro in palestra con tutto il team. Siamo riusciti a raggiungere questa vittoria”.

La strada certamente non si ferma qua: “Abbiamo già altri match in programma. Il primo è il 21 di dicembre contro un forte avversario italiano, in un evento italiano, ma non possiamo ancora fare il nome. Oggi ci siamo tolti l’amaro in bocca, parzialmente, perché la prestazione non è stata delle migliori. So che posso dare di più, so che devo dare di più. Cercheremo di farlo il 21 dicembre”.

Nonostante il match lontano da casa, al Palais de l’Europe il tifo per Samuele era molto caldo: “Il calore lo sento sempre. Ho la fortuna di avere una vera e propria tifoseria ormai da un po’ di tempo e questa cosa mi dà sempre la forza per fare buoni match, per andare avanti. Li devo ringraziare tutti quanti uno a uno. Se sento di portare in alto Albenga sul ring? Assolutamente sì. È una cosa che mi fa sempre molto piacere”.

“Dedico questa vittoria innanzitutto ai miei genitori e alla mia famiglia perché mi supportano sempre – conclude Iorio -, credono nel mio sogno e mi danno una mano a portarlo avanti. Al mio team, particolarmente ad Ale De Blasi, alla mia ragazza e a tutti quelli che vengono a fare sempre il tifo“.

Ed è proprio il suo coach De Blasi a spiegare il grande cuore dell’atleta ingauno: “Ha dato prova di essere un ottimo professionista. In una situazione non semplice ha dimostrato di avere il sangue freddo e quella lucidità per portare a casa il risultato, a quei livelli è fondamentale”.

“L’avversario si è dimostrato più ostico del previsto – continua De Blasi -. Si era sicuramente preparato bene, studiando approfonditamente Samuele, ha cercato di metterci in difficoltà. Per alcuni versi c’è anche riuscito, onore al nostro avversario. In più devo dire che Samuele non era al 100% per problemi di influenza e febbre, gli ultimi giorni l’hanno un po’ debilitato”.

Iorio ha dimostrato di essere più forte delle difficoltà: “È riuscito a gestire le energie oltre alla situazione tattica durante il match per portare a casa il risultato. Nel secondo round è riuscito a far contare l’avversario e metterlo molto in difficoltà. La campanella lo ha salvato, Iorio era pronto ovviamente a infierire subito dopo il conteggio, Almeida è invece riuscito a recuperare. Io per primo all’angolo gli ho consigliato di non forzare siccome Samuele era stanco. Inutile rischiare, stavamo già portando a casa il risultato, sono molto contento della prestazione di Samuele”.

Dopo questo match, le quotazioni internazionali di Iorio sono salite: “Vittoria fondamentale perché, dopo una sconfitta internazionale, ci siamo giocati un titolo del mondo professionisti. Adesso l’importante era risalire nelle classifiche mondiali. Con questa vittoria all’estero in Francia, in una piazza molto importante nello sport da combattimento, ci siamo rilanciati nuovamente verso il top delle classifiche per poter puntare a qualche altro titolo importante internazionale. Missione compiuta anche in questo senso”

“Le chiamate sono già arrivate, presenti all’evento c’erano parecchi promoter importanti, ai quali è piaciuta la prestazione di Samuele – conclude De Blasi -. Abbiamo avuto già offerte importanti, in più ero già in trattativa con altre promotion, quindi diciamo che anticipo in parte il nostro futuro, a dicembre dovrebbe arrivare una chiamata importante che aprirà dalle porte sicuramente di livello internazionale per Samuele”.