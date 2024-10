Night R3 Challange. Grande vittoria di Samuele Iorio, Fornaro cade per ko

Terzo round: Ultima frazione molto difficile per l’atleta del Kombat Team, che subisce tanti colpi senza mollare di un centimetro. In diverse occasioni si vedeva addirittura Iorio incitare l’avversario a colpire, scuotendo la testa, come per dire “tranquillo, non mi stai facendo niente”. Da notare come l’atleta abbia utilizzato molto una tecnica difensiva, incassando diverse ginocchiate per poi provare il crossato. Abile anche nel cambiare guardia in diversi frangenti, rendendo ancora più difficile l’incontro per l’avversario. Questo round è stato teoricamente assegnato ad Almeida ma non basta, i primi due round sono stati decisivi. Iorio vince il match per decisione unanime!



Secondo round: frazione totalmente a favore di Iorio, che accusa subito alcuni colpi per poi ingranare e portare l’avversario alla conta! Almeida molto bravo a lavorare con le ginocchiate e i low kick, poi Iorio sale in cattedra e con una combinazione di diretti, ganci e ginocchiate lo mette giù. La conta arriva fino a 8, si rialza e poi parte la campana. Che match cari lettori. Adesso l’ultimo round si fa incandescente, Iorio non sembra per nulla provato.



Primo round: frazione di studio. Almeida cerca di lavorare molto con il footwork, Iorio ben saldo a terra e al centro del ring, posizione probabilmente ben vista dai giudici. Iorio ha messo diversi colpi importanti, Almeida esce solamente in due frangenti portando Iorio all’angolo utilizzando i low kick, ma a parte un paio di colpi al fegato ben retti dall’ingauno, non ha fatto nient’altro. Iorio ha messo invece diversi high kick, Almeida cerca di entrare con le ginocchiate. Primo round probabilmente assegnato a Iorio.

Samuele Iorio vs John Almeida



Quinto round: Ultimo round da due minuti che decreterà il vincitore. Al momento Fornaro può vincere solamente grazie ad un ko, la conta dei punti non lo aiuta. Termina però dopo poco meno di un minuto per ko l’incontro tra i due. Herouard utilizza lo spinning kick al fegato, utilizzato già molto nel corso del terzo round, ed entra perfettamente nella guardia, colpendo in pieno il fegato. Parte la conta per lui, ma scuote la testa, non ce la fa a continuare. Termina qua il match, vince per ko Dorian Herouard.



Quarto round: Fornaro decisamente in questo round è decisamente dalla parte dell’avversario, nonostante un ottimo inizio di Fornaro che sa che può riprendersi e mettere punti. Subito l’ingauno con il jeb e il diretto, poi il middle kick a chiudere con lo spinning kick, parato però benissimo da Herouard. Poi sale in cattedra il francese, che termina il round con diversi colpi importanti che hanno gli hanno sicuramente fatto vincere questo round. Fornaro sembra visibilmente stanco, l’avversario sembra invece più fresco.



Terzo round: Questo è sicuramente il round dove Fornaro ha giocato bene le sue carte. Subito jeb e diretto con middle kick finale, accusato da Herouard che sorride al suo avversario dopo la combinazione. Anche in questo round, l’avversario gioca però diverse combinazioni molto variegate, partendo quasi sempre da colpi di gambe e finendo con le braccia. Sta provando diversi spinning kick al fegato, ma questo round direi che si può definire in parità.

Secondo round: Fornaro fin da subito ha cercato colpi importanti per riassestare il match dalla sua. Bello il front kick al volto di Herouard, Fornaro cerca di accusare come può per mantenersi a portata. Dalla sua però, le combinazioni di gambe sono importanti. Un colpo al fegato dell’ingauno ha fatto tentennare l’avversario, ma questo round sembra essere comunque di Herouard.

Primo round: L’incontro nonostante sia appena iniziato, è già entrato nel vivo. Da padrone fanno gli scambi con gli spinning kick, ma l’avversario utilizza la sua altezza per tenere a distanza Fornaro. Un gran destro di Herouard probabilmente gli consegna la vittoria di questo primo round.

Mattia Fornaro vs Dorian Herouard



Mentone. Buonasera a tutti cari lettori e appassionati di sport da combattimento. Questa sera commenteremo assieme, round dopo round, gli incontri di due atleti ingauni presenti al Night R3 Challange, evento francese che si tiene a Mentone nella prestigiosa sala del Palais de l’Europe.

La location, decisamente affascinante, si trova in uno dei palazzi storici della città famosa in tutto il mondo per il “Fête du citron”. Ora adibito a museo, nasce come Casinò e successivamente trasformato in un ospedale per i feriti di guerra. In effetti, la sala dove è stato allestito il ring, ricorda molto le sale dei vecchi Casinò.

I due atleti combatteranno in due tipologie di discipline: Mattia Fornaro, 27 anni, combatterà nella disciplina Full Contact Elite nella categoria -64 kg, affrontando l’atleta francese Dorian Herouard. Il loro incontro é stato fissato intorno alle 22 e 15.

Questa disciplina viene conosciuta come la disciplina madre della Kickboxing, essendo che ha delle regole leggermente diverse rispetto a questa disciplina, piú conosciuta in Europa. Le differenze non sono tante ma, ovviamente, se utilizzate in gara possono portare all’ammonizione o direttamente alla squalifica. Vietati low-kick (calci alle gambe) e ginocchiate in qualsiasi parte del corpo, i colpi in poche parole devono essere portati dalla cintura in su.

Mattia ha un background di Taekwondo, dove in passato è stato un atleta della Nazionale. Specializzato poi in questa disciplina, oggi combatte per il team Kombat Team, allenato da Alessandro De Blasi.

Il momento del peso di Fornaro e del face-to-face:

Samuele Iorio, anche lui atleta del Kombat Team e allenato da De Blasi, combatterà invece nella categoria K-1. Questa disciplina della Kickboxing, prevede regole diverse rispetto al Full Contact Elite. Sono ammessi i low-kick e anche le ginocchiate, solamente una per azione. Nel momento in cui verrà sferrato questo colpo, bisognerà utilizzare un colpo differente prima di ripoterlo utilizzare.

Sono ammesse anche le ginocchiate saltate e dei piccoli frangenti di clinch, ovvero situazioni dove entrambi gli avversari tengono le braccia sul collo dell’avversario, in una specie di abbraccio. Questa situazione durerà per pochi secondi o comunque a discrezione dell’arbitro, il quale deciderà il momento in cui due atleti dovranno separarsi.

Iorio è molto carico per l’evento come annunciato ai nostri microfoni, e combatterà contro John Almeida nella categoria -58 kg.