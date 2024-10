Monte si gode un Savona “forza 3” e punge: “Molti vivono sui nostri risultati, noi pensiamo alla giornata”

Inizio migliore non poteva esserci per il Savona in campionato. Dopo il 3 a 0 rifilato allo Sciarbo&Cogo, oggi un altro tris senza subire goal. Questa volta ai danni della Spotornese. Costante, la doppietta del bomber Rignanese. L’altra rete è stata siglata da Salis. L’allenatore biancoblù Fabrizio Monte invita a pensare a una partita alla volta e a domanda sullo Speranza risponde pungolando i rossoverdi in vista del derby.

“Anche in Coppa Liguria avevamo vinto 3 a 0 – esordisce -. Sono contento, sapevamo che sarebbe stata complicata. Abbiamo giocato un buon calcio, anche se nei primi 18 minuti avremmo potuto fare meglio. Siamo stati bravi a raddoppiare subito mentre sul terzo goal è stato bravissimo Rignanese a pressare e a crederci. Quando pressiamo siamo veramente fastidiosi. Vediamo partita dopo partita. Sono felice per aver vinto all’Olmo-Ferro, un campo su cui non avevo mai vinto”.

“Abbiamo tantissime soluzioni -, a volte proveremo ad aspettare gli avversari per avere più spazi. La nota negativa è il primo quarto d’ora. Poteva finire con un divario maggiore ma va bene così. Lo Speranza? Non hanno detto di voler competere per le zone alte ma di voler dare fastidio al Savona. Ci proveranno domenica, vediamo come andrà. La prepareremo come prepareremo tutte le altre partite. Mi sembra di sentir parlare troppo e che gli altri vivano sui risultati del Savona, noi viviamo alla giornata”.