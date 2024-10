Miss Inverno, ultimi giorni per iscriversi all’edizione 2024

Villanova d’Albenga. Con la fine del mese di ottobre si chiuderanno le iscrizioni a Miss Inverno 2024, la cui ottava edizione si terrà domenica 8 dicembre alle 17,30 nel grande Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga. Saranno al massimo 20 le concorrenti che si sfideranno per il titolo di Regina dell’Inverno 2024 e sono disponibili ancora alcuni posti per chi volesse partecipare.

Ricordiamo che per partecipare a Miss Inverno è necessario avere un’età compresa tra i 17 e i 32 anni ed essere residenti sul territorio italiano, l’iscrizione al contest è completamente gratuita e per effettuarla o richiedere maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3383891296 oppure una mail a: lucavalentini2@gmail.com.

Intanto iniziano a trapelare le prime novità legate all’edizione di quest’anno anno che come sempre abbraccerà idealmente tutta la Liguria, con partecipanti provenienti dalle quattro provincie ma anche diversi artisti ospiti come, ad esempio, l’interprete imperiese Giorgia Pastorelli che proporrà per la prima volta il suo talento sul grande palco di Villanova d’Albenga o la cantautrice Corinna Parodi che da Loano, tornerà invece dopo due anni a Miss Inverno con un sacco di importanti novità musicali e…letterarie!

Squadra che vince però, non si cambia, per questo ad occuparsi di tutte le acconciature di concorrenti, presentatrice ed ospiti sarà ancora una volta Elvira Scutellà con il suo staff del Salone “Idee per la testa” di Villanova.

A condurre, dalla città dei Fiori e del Festival, arriverà per la prima volta Ilaria Salerno, Miss Inverno essa stessa nel 2018 ad Imperia, Miss Social Liguria a Miss Italia 2023 oltre che nota influencer ligure.