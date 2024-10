Millesimo, grande successo per la 32esima edizione della Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida

Millesimo. Si è appena conclusa la 32ª edizione della Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida, che dal 4 al 6 ottobre ha animato il borgo di Millesimo. L’evento, dedicato a celebrare il tartufo e il suo legame con la storia e le tradizioni del territorio, ha accolto oltre 42.000 visitatori, provenienti non solo dalla Liguria, ma anche da Piemonte e Lombardia. Un risultato straordinario che conferma l’incredibile popolarità di questa manifestazione, capace di attirare ogni anno sempre più appassionati e curiosi.

Millesimo, capitale del tartufo

Sotto la guida del sindaco Francesco Garofano, questa edizione ha puntato a valorizzare i produttori locali e a mettere in risalto la bellezza di Millesimo, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Sabato 5 ottobre, all’inaugurazione ufficiale, erano presenti il sindaco Garofano, l’assessore Alessio La Placa, la giunta comunale, il presidente dell’Associazione tartufai e tartuficoltori liguri, Maurizio Bazzano, la direttrice dell’Associazione Città del Tartufo, Antonella Brancadoro, insieme a numerosi sindaci e autorità locali. Durante l’evento è stato anche presentato il nuovo Centro Sperimentale di Tartuficoltura con sede proprio a Millesimo.

Tra gli appuntamenti più attesi, la Notte in Bianco del Tartufaio, la tradizionale Gara di ricerca del tartufo, la proiezione del documentario “Storie di Alberi, Cani, Cercatori”, prodotto dall’Associazione Nazionale Città del Tartufo, e il convegno “5 sensi… mille emozioni”, che ha visto la partecipazione di esperti e figure di spicco, tra cui il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Molte associazioni locali hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Tra queste, l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, Wild Bormida, che ha curato i percorsi di trekking, e il collettivo culturale Echollective, che ha allestito una mostra d’arte contemporanea all’interno del Castello del Carretto. Anche la Pro Loco Millesimo, l’A.S.D Millesimo Calcio e i produttori locali a Denominazione Comunale (De.Co.) della Val Bormida hanno dato il loro contributo.

Intrattenimento per tutti

Le tre giornate della festa sono state ricche di eventi per tutti i gusti: spettacoli, attività per bambini, mercatini, street food e menù tematici nei ristoranti locali, concerti e dj set. Una nuova area dedicata alle famiglie è stata allestita presso l’Oratorio S. Luigi, dove si sono svolte numerose attività e giochi.

Le parole di Maurizio Bazzano, presidente dell’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri

“Il tartufo è il cuore pulsante di questa manifestazione, capace di attirare la curiosità di tanti. Ogni anno lavoriamo con passione per dare il nostro contributo, e quest’anno possiamo dire di essere più che soddisfatti del risultato. La Festa del Tartufo della Val Bormida non è solo un mercato, ma un evento di risonanza nazionale, come dimostrato dalla proiezione del documentario prodotto dall’Associazione Città del Tartufo.”

I ringraziamenti del sindaco

“Siamo entusiasti del grande successo di questa edizione, sia per l’organizzazione che per l’affluenza straordinaria,” ha dichiarato il sindaco Francesco Garofano. “Siamo già al lavoro per la 33ª edizione, con tante novità in cantiere, sempre con il tartufo come protagonista, e strategie per far conoscere ancora di più la nostra splendida Val Bormida. Desidero ringraziare Regione Liguria, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’Associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri, i volontari, la Croce Rossa, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine. Un ringraziamento speciale anche alle aziende locali che hanno contribuito al successo della manifestazione”.