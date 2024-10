Migranti bloccati nel fiume salvati da vigili del fuoco e polizia: per soccorrerli sospesa la circolazione ferroviaria per due ore

Liguria. E’ stata necessaria l’interruzione della circolazione dei treni per due ore – come riporta il quotidiano Riviera24 – per soccorrere due migranti nascosti in un pertugio nel ponte ferroviario sul fiume Roja, a Ventimiglia.

La circolazione feroviaria è stata sospesa dalle 10,35 alle 12,30 a Ventimiglia. Sono rimasti coinvolti, con rallentamenti fino a 25 minuti, quattro regionali e due intercity, mentre cinque regionali sono stati parzialmente cancellati.

A causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sono rimasti bloccati e in seguito salvati dalla polizia e dai vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale. Per rendere più agevole il recupero dei migranti, sono stati tagliati i rami di alcune piante cresciute nel letto del fiume.

Anche questa mattina diversi treni hanno registrato un’ora di ritardo a causa di “condizioni meteo critiche”.