Liguria. Oggi, venerdì 11 ottobre, secondo gli esperti del Centro Limet nella notte e la prima mattinata è previsto un cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con nubi in aumento specie sullo Spezzino dove non si esclude qualche rovescio attorno al mezzogiorno. Nel corso della giornata nuvolosità irregolare a levante con possibilità di qualche piovasco nelle aree interne; anche sull’Imperiese nubi sparse con qualche piovasco non escluso, mentre sul resto della regione tempo buono o con poche nubi sparse senza conseguenze. In serata aumento delle nubi basse anche sul settore centrale, ma senza piogge.

Venti

Deboli da nord sui versanti padani centro-occidentali, deboli meridionali altrove.

Mari

Da molto mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore attenuazione.

Temperature

In lieve calo le minime, stazionarie le massime a parte un lieve aumento sul settore centro-occidentale

Costa: Min: +14/+16°C – Max: +21/+24°C

Interno: Min: +5/+9°C – Max: +16/+22°C