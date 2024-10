Liguria. Lo sprofondamento di una goccia fredda verso il Nord-Africa favorirà l’espansione di una coriacea area anticiclonica sull’ Europa centro-meridionale. Condizioni di stabilità e temperature oltre la media del periodo per l’intera settimana, sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: la prima di una lunga serie di giornate analoghe dal punto di vista meteo: banchi di nebbia diffusi alle prime ore del mattino sui versanti padani del centro-ponente e basso Piemonte in progressivo diradamento mattutino. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i restanti settori della regione per l’intero periodo

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sotto costa sul settore centro-occidentale. Deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali sul Levante.

Mari: poco mossi ovunque con locali rinforzi fino a mossi sul medio-levante. Temperature: in lieve diminuzione le minime, specie nei versanti padani. In lieve aumento le massime in costa con valori abbondantemente superiori alle medie del periodo Costa: Min: +14/+18°C – Max: +19/+25°C; interno: Min: +7/+14°C – Max: +14/+21°C.

MERCOLEDì 30 OTTOBRE: giornata sulla falsa riga della precedente, con cieli poco nuvolosi o sereni in costa e banchi di nebbia o nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino e a partire dalla serata sui versanti padani.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sul Ponente, con rinforzi mattutini sulle vallate savonesi. Deboli a regime di brezza dai quadranti meridionali sul Levante. Mari: poco mossi o stirati sulla costa di Ponente. Localmente mossi sull’Imperiese a partire dalla serata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento; In ulteriore diminuzione i valori sui versanti padani, con escursione termica minore ove sussistessero banchi di nebbia.

GIOVEDì 31 OTTOBRE: cieli sereni o poco nuvolosi in costa e banchi di nebbia mattutini sui versanti padani. Ventilazione dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nell’entroterra, soprattutto nei valori minimi.