Liguria. Lo sprofondamento della depressione verso sud esporrà la nostra regione ad un flusso teso di correnti settentrionali. Probabili precipitazioni soprattutto nei versanti padani tra sabato e domenica. Più sporadiche e deboli le piogge lungo le coste.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 19 ottobre avremo tra la notte e la mattinata cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più intensi sui versanti padani e le aree interne dove saranno possibili brevi piovaschi. Nel corso del pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità con piogge moderate sui versanti padani, deboli lungo le coste ad eccezione dell’imperiese dove il tempo resterà più asciutto.

Venti moderati settentrionali, in rinforzo fino a forti tra il pomeriggio e la serata soprattutto sui valichi ed il settore centro-occidentale della costa. Mare stirato sotto costa, da mosso a molto mosso al largo. Temperature in lieve diminuzione: sulla costa minime tra 14 e 16 gradi, massime tra 19 e 21 gradi; all’interno minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 14 e 18 gradi.

Domenica 20 ottobre al mattino ancora qualche piovasco sui versanti padani, asciutto con schiarite lungo le coste. Nel pomeriggio soleggiato sulle coste del levante, un po’ di nubi altrove, più intense nelle aree interne, ma senza più piogge.

Venti forti tra nord e nord-est, in attenuazione fino a moderati in giornata. Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in lieve aumento specie lungo le coste.

Lunedì 21 ottobre nubi sparse su tutta la regione con belle schiarite e vento in attenuazione, temperature in aumento.